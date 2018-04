Per i giornali il Napoli di Sarri ha giocato la partita Perfetta : Era la partita più attesa. Quella che poteva concedere al calcio italiano un altro mese di emozioni o un altro mese di partite, più o meno, scontate. Ma quando tutto sembrava marciare verso uno scialbo 0-0, che avrebbe favorito la Juventus, all’improvviso è arrivato Koulibaly. È il 90esimo minuto. Su calcio d’angolo il difensore del Napoli salta più in alto di tutti, colpisce di testa e affonda ...

ALFIE EVANS non sa di essere pietra d'inciampo, scandalo che separa la verità dalla menzogna. Sta mettendo tutti con le spalle al muro. Ma il mondo sta col Tiranno.

Giornalisti de Il Gazzettino in scioPero. La solidarietà della redazione di Padova Oggi : Il Gazzettino domani non sarà in edicola. I Giornalisti delle redazioni del nordest incrociano le braccia in solidarietà ai colleghi collaboratori cui l'editore ha abbassato in compensi a livelli che ...

Landolfi, schiaffo a giornalista di Non è l'Arena: Video La7. Massimo Giletti: "Vitalizi? Un nervo scoperto...". Le ultime notizie sull'aggressione avvenuta a Roma ai danni di Danilo Lupo

Earth day : torna il Villaggio Per la Terra e torna anche l’appuntamento con Giornalisti Nell’erba : Dal 21 al 25 aprile, torna il Villaggio per la Terra e torna l’appuntamento con Giornalisti Nell’erba. In occasione della giornata per la Terra, Earth day Italia mette a punto un programma ricco di eventi tra sport, concerti, esposizioni, mostre, convegni, spettacoli, laboratori didattici, attività per bambini. Giornalisti Nell’erba, anche quest’anno partner nell’iniziativa, sarà protagonista con i suoi giovani team ...

Scuola di Giornalismo di Perugia - bando 2018/2020 : Perugia Al via il bando per la selezione dei 18 allievi della Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia, fondata dalla Rai e dall'Università di Perugia. Le domande per partecipare al ...

Omicidio Vannini - Ciontoli alla giornalista : 'La denuncio Per violenza privata' : Nel giorno della sentenza per l'Omicidio di Marco Vannini, Chi l'ha Visto? accoglie lo sfogo della mamma e di tutti i telespettatori indignati. Antonio Ciontoli è stato condannato con tutte le ...

Ryan M. Kelly vince il premio Pulitzer nel suo ultimo giorno di lavoro. Oggi fa il social media editor Per un birrificio : "Troppo difficile vivere di giornalismo" : Come un tiro che va in porta tra le lacrime all'ultimo minuto di una finale. A bout de souffle, quando una frazione di secondo può farti vincere un premio Pulitzer anche se i dadi, ormai sono tratti. È quello che accaduto a Ryan Kelly, il fotografo del Daily Progress che ha vinto nella categoria Breaking News Photography del Pulitzer grazie a "un'immagine agghiacciante che mostra i riflessi e la concentrazione del fotografo". ...

[L'analisi] Il nuovo "editto bulgaro" di Berlusconi contro i tre giornalisti populisti è Pericoloso ed inutile : Le tensioni internazionali e il muro contro muro tra i partiti per la formazione del nuovo governo hanno fatto passare in secondo piano un'altra notizia, che invece meriterebbe di essere approfondita ...

PerUGIA - I GIORNI DEL FESTIVAL DI GIORNALISMO : ... 42.000 visualizzazioni solo su Youtube, tra i paesi che più di tutti hanno seguito in live streaming l'evento: Gran Bretagna, Spagna, Francia, America. L'edizione 2019 del FESTIVAL si svolgerà a ...

Corso di giornalismo gratuito a Trapani. Date - programma - relatori. Iscrizioni aPerte : Un programma fitto che verrà suddiviso in quattro fine settimana, con giornalisti e professionisti che sapranno dare le linee guida per conoscere meglio e cominciare ad approcciarsi al mondo del ...

Le nuove tecnologie del giornalismo raccontate al Festival di Perugia : Non c'è contenuto che, per arrivare a un pubblico vasto, possa ignorare il mondo della tecnologia. E non c'è tecnologia che funzioni senza un contenuto di qualità. Una delle caratteristiche principali ...

Nadia Toffa torna a Le Iene : la giornalista ringrazia e si prepara Per la diretta : Nadia Toffa torna a Le Iene dopo lo spavento fatto prendere ai fan proprio nella puntata di domenica scorsa che proprio lei avrebbe dovuto condurre in diretta. A causa di un altro trattamento un po' troppo invasivo sembra che Nadia Toffa abbia preferito riposare e riprendersi invece che affrontare un'altra diretta tv che sicuramente avrebbe potuto provarla peggiorando la situazione. Lei stessa ha spiegato la sua assenza sui social parlando di ...