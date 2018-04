Pensioni 2018 | Quota100 | possibile intesa per l' introduzione della flessibilità

Blastingnews

: Calano le pensioni private, ma cresce la spesa A gennaio 2018 la spesa complessiva Inps raggiunge i 200,5 miliardi… - Societaerischio : Calano le pensioni private, ma cresce la spesa A gennaio 2018 la spesa complessiva Inps raggiunge i 200,5 miliardi… - BaroneZaza70 : RT @PasqualeTotaro: Pensioni 2018, Camusso (Cgil): “Uscita dal lavoro a 62 e intervento su Legge Fornero necessario” - orizzontescuola : Pensioni 2018. I dati dei pensionandi da settembre degli Uffici Scolastici Provinciali pubblicati finora. Aggiornat… -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Ancora attesa per la formazione del nuovo esecutivo che potrebbe dar vita a nuovi strumenti diin uscita come previsto dai vari programmi elettorali che hanno portato alla vittoriaLega e del Movimento 5 Stelle. Sono le due forze politiche, infatti, a promettere la redel meccanismo delle quote per dare la possibilità a migliaia di lavoratori penalizzati dalla Riforma Fornero di anticipare l'uscita. Attesa per il nuovo Governo Seppure non si è ancora riusciti a trovare un accordo per la formazione del nuovo Governo, le ipotesi sull'di Quota 100 e Quota 41 sembrano ben chiare. Difatti, sia il Movimento 5 Stelle sia la Lega Nord sembrano d'accordo su tale fronte e si evince dalle coincidenze riscontrate nei loro programmi elettorali. Se da un lato il leader pentastellato preme su una probabile alleanza con la Lega dall'altro, Salvini sembrerebbe ...