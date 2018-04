Pd-M5S? Una presa in giro

Mattarella affida a Fico la formazione di un governo M5S-Pd. Salvini : “È una presa in giro” - Di Maio : “Basta accordi con la Lega” : «Il presidente della Repubblica ha conferito al presidente della Camera Roberto Fico il compito di verificare un’intesa per una maggioranza parlamentare tra il Movimento Cinque Stelle il Pd per costituire il governo. Mattarella ha chiesto a Fico di verificare entro giovedì». Lo afferma Ugo Zampetti, segretario generale della presidenza della Repubb...

Governo - a Fico mandato esplorativo per verificare se c'è una maggioranza M5S-Pd : Il mandato affidato al presidente della Camera dal capo dello Stato: l’esponente 5 Stelle ha tempo fino a giovedì. Mattarella: «Un dovere dare presto un Governo al Paese». Duro Salvini: «Così è una presa in giro»

Berlusconi mette una pietra sopra il M5S : "Non sono credibili per governare" : È molto soddisfatto Silvio Berlusconi per l'esito elettorale del Mlise, dove il centrodestra ha vinto surclassando il Movimento 5 Stelle e lasciando a grande distnza il Pd, relegato a terza forza, lontana da tutti i giochi. "La nostra coalizione cresce in modo importante - sottolinea il Cavaliere - e in Molise come a livello nazionale è senza dubbio la prima area politica. All"interno del centro-destra Forza Italia non soltanto si conferma la ...

Dal Molise una conferma : vittoria al centrodestra - ma M5S primo partito : "Il MoVimento 5 Stelle si conferma anche in Molise prima forza politica della Regione". Commenta Luigi Di Maio

Regionali Molise - Greco - M5S - : "Nessuna previsione - mi concentro su oggi" : "Non faccio nessuna previsione, mi concentro sull'oggi e non su quello che succederà dopo queste votazioni". Così Andrea Greco, candidato del Movimento 5 Stelle alle elezioni Regionali in Molise, al ...

Colletti - M5S - : "Piuttosto che votare fiducia con Fi mi taglio una mano" : ... tipico esempio di baronia universitaria e incroci dell'alta politica a cui, magari, ha fatto anche fare carriera all'interno delle università e del mondo delle consulenze? Molto complicato', osserva ...