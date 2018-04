Parlare al bimbo nel pancione fa bene?

vanityfair

: Parlare al bimbo nel pancione? È un falso mito - MISTERO_MISTERI : Parlare al bimbo nel pancione? È un falso mito - ScafidiCalogero : @Cocci1309 @Qualunquemente2 @matteosalvinimi Allora è proprio inutile parlare con lei! Se non le pare evidente che… - lovingmyteams : Ogni volta che inquadrano Dybala mi viene da parlare alla tv come se stessi parlando a un bimbo HAHAH -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Siete in attesa di un bambino. Scommettiamo che la scena più ripetuta durante la vostra gravidanza è vostro marito che si avvicina al, parlando al bambino, oppure voi alle prese con una ninna nanna o una favola, raccontata al piccino dentro la pancia. Lo fate perché vi hanno instillato la convinzione che il feto senta e riconosca le vostre voci o che distingua chiaramente una melodia, scalciando e muovendosi a ritmo. Del resto, anche mamma Chiara Ferragni e papà Fedez durante la gravidanza più seguita dei social facevano ascoltare al piccolo Leo della musica rap, appoggiando degli auricolari sul. LEGGI ANCHEIl neonato entra in casa: 10 consigli per organizzarsi Ebal piccolo quando è ancora nell’utero materno è un falso mito, anzi: i feti riescono a malapena a sentire il rumore che proviene dall’esterno. È quanto dimostra lo studio condotto dalla ...