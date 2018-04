Parkinson | le persone con malattie infiammatorie intestinali sono esposte ad un rischio

meteoweb.eu

(Di lunedì 23 aprile 2018) Un recente studio dei ricercatori dell’Icahn School of Medicine presso il Mount Sinai fornisce nuove informazioni sul collegamento tra(IBD) e morbo diche posavere importanti implicazioni per il trattamento e la prevenzione di quest’ultimo. Lo studio dimostra che lecon IBD hanno il 28% di possibilità in più di sviluppare ilrispetto a coloro che non soffrono di IBD. Tuttavia, se curate con la terapia anti-TNFα, un anticorpo comunemente utilizzato per controllare l’infiammazione nei pazienti con IBD, il lorodi sviluppare ildiminuisce notevolmente e diventa addirittura più basso rispetto alla popolazione generale. Inga Peter, ricercatrice principale dello studio, ha spiegato: “L’infiammazione sistemica è la componente principale delle IBD e si ritiene che contribuisca anche all’infiammazione ...