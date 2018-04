Parco Gran Sasso Laga | torna dal 1 maggio Il Parco in Fiore

Strage dei migranti del 3 ottobre 2013 - la memoria in un Parco a Bologna : Roma, 13 apr. , askanews, Il 3 ottobre del 2013 una imbarcazione libica colma di migranti affondò a circa 800 metri da Lampedusa. I morti accertati furono 368 e circa 20 i dispersi presunti. Fu una ...

Loreto Aprutino (PE) : caccia al Tesoro Botanico - Pasquetta tra i grandi alberi al Parco dei Ligustri : Presso il Centro di Educazione Ambientale di interesse regionale Parco dei Ligustri a Loreto Aprutino la Pasquetta sarà all’insegna della botanica, dell’educazione ambientale. La giornata sarà dedicata, dalle ore 10:00, alle visite guidate e alla presentazione del nuovo giardino completamente rinnovato nei percorsi nella collezione botanica. A partire dalle 15:00 ci sarà la caccia al Tesoro Botanico, evento promosso dalla famosa rete ...

Fico Eataly World - 350mila visitatori in un mese per il Parco agroalimentare italiano più grande del mondo : Nato per raccontare al mondo l' eccellenza enogastronomica, il valore delle materie prime e la bellezza della tradizione alimentare del nostro paese, Fico offre tutta la meraviglia della biodiversità ...

Frode nei lavori del Parco Gran Paradiso - chiesti 10 rinvii a giudizio : Il pm di Aosta Introvigne ha chiesto il rinvio a giudizio di 10 indagati. I lavori erano costati alla Regione 1,3 milioni di euro

Mondo TV - accordo con Henan York per grande Parco divertimenti in Cina : Teleborsa, - Mondo TV ha sottoscritto un nuovo accordo con Henan York per l'avvio della fase di studio dei presupposti per la realizzazione di un parco divertimenti a tema in Cina da parte di una ...

Mondo TV - accordo con Henan York per grande Parco divertimenti in Cina : Mondo TV ha sottoscritto un nuovo accordo con Henan York per l'avvio della fase di studio dei presupposti per la realizzazione di un parco divertimenti a tema in Cina da parte di una eventuale joint

Mondo TV - accordo con Henan York per grande Parco divertimenti in Cina : Mondo TV ha sottoscritto un nuovo accordo con Henan York per l'avvio della fase di studio dei presupposti per la realizzazione di un parco divertimenti a tema in Cina da parte di una eventuale joint ...

Vacanze a giugno? “Naturalmente” al Kristiania - tra escursioni nel Parco Nazionale dello Stelvio - relax e grandi offerte : È immerso nel verdissimo cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, il Kristiania Leading Nature & Wellness Resort di Cogolo di Pejo (TN), punto di partenza ideale per andare alla scoperta di specie protette di piante e fiori, di cervi, stambecchi, caprioli, marmotte e di un territorio incantevole che sa donare un grande senso di pace, ma anche mille opportunità per attività all’aria aperta. Gli sportivi possono sbizzarrirsi tra i ...

WWF : dalla Lombardia parte “Animals” - il Parco con peluche a grandezza naturale : 144 peluche a grandezza naturale in rappresentanza delle specie dei cinque continenti. È questo l’allestimento di “Animals, conoscere gli animali rispettandoli”, una iniziativa realizzata da Savills Larry Smith e Publievent in collaborazione con WWF Italia che avrà il suo primo appuntamento dal 16 marzo al 2 aprile presso il Centro commerciale LA CORTE LOMBARDA a Belinzago Lombardo (Milano). I peluche del “parco” di Animals (tutti realizzati nel ...

Torino : il Parco Gran Paradiso scende in città : Un’occasione unica per conoscere l’area protetta più antica d’Italia e per incontrare chi la vive ogni giorno: il 22 marzo il Parco Nazionale Gran Paradiso si sposta per un giorno al Circolo dei lettori di Torino per far conoscere le sue bellezze e il suo ricchissimo patrimonio naturale, culturale ed enogastronomico. Una serata che vuole essere una sorta di viaggio nell’area protetta da conoscere attraverso i suoi protagonisti e le sue ...

Animali - Roma : al BioParco la giornata “Grandi felini : predatori sotto scacco!” : Domenica 4 marzo il Bioparco aderisce al World Wildlife Day con una giornata dedicata ai grandi felini: tigre, leopardo, leone, ghepardo, puma, leopardo delle nevi e giaguaro. Si tratta di specie a serio rischio di estinzione in natura che le famiglie potranno conoscere più da vicino partecipando a diverse attività per scoprire: perché i felini sono a strisce o a macchie, cosa mangiano e come cacciano, le differenze fra una specie e l’altra ma ...

Il fascino della Neve a Roma : la Capitale diventa un grande “Paese dei Balocchi” - Parco degli Acquedotti preso d’assalto dai bambini [GALLERY] : 1/61 ...