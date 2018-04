Papa | per onomastico 3000 gelati a poveri

“L’ultimo bacio”. La foto straziante. A 6 anni perde il papà - poi la mamma si ammala di cancro al seno : per Roxy le tragedie non finiscono mai. Ora la madre non c’è più - ma quello che ha fatto con la sua piccola ha commosso il mondo : A soli 8 anni deve già affrontare delle prove difficilissime. Roxy Fenn è una bimba di Benfleet, nell’Essex (Gran bretagna) che due anni fa ha perso il papà, Bob, deceduto nel sonno a causa di alcuni gravi problemi cardiaci. Così è rimasta sola con la sua mamma Vicky, ma adesso anche lei se ne è andata. Come riportato dal quotidiano inglese The Sun, la donna due anni fa si è ammalata di cancro al seno, proprio dopo che il marito era ...

Donazione organi - via l'anonimato per legge : in 14mila per la petizione online del papà di un 15enne morto per infarto : Marco Galbiati: "Ho conosciuto tramite social il ragazzo che ha ricevuto il rene destro di mio figlio. Conoscerci e raccontargli chi era Ricky è stata...

Papa Francesco regala 3 mila gelati ai poveri della Capitale per il suo onomastico : "Il Santo Padre Francesco desidera festeggiare il giorno del suo onomastico insieme ai più bisognosi e ai senzatetto di Roma. Pertanto l'Elemosineria Apostolica distribuirà oggi, nel giorno in cui la Chiesa ricorda San Giorgio, tremila gelati alle persone che vengono quotidianamente accolte nelle mense, nei dormitori e nelle strutture della Capitale, gestite in gran parte dalla Caritas". Il gesto del Papa giunge solo a qualche ...

Gianni Morandi canta per Papa Francesco in Piazza San Pietro : anche Guccini tra la folla : Gianni Morandi canta per Papa Francesco durante il pellegrinaggio dei fedeli della diocesi di Bologna Cesena. L'artista di Monghidoro ha quindi rincontrato il Pontefice con un medley con il quale ha intrattenuto i presenti in Piazza San Pietro, accorsi dalla Diocesi di Bologna Cesena. L'incontro è stato anche lungamente testimoniato sui social, nei quali l'artista compare mentre stringe la mano al Pontefice. Gianni Morandi ha anche avanzato ...

In funzione la "lavanderia del Papa" per i senzatetto - LaPresse - : In funzione a Roma la "Lavanderia di Papa Francesco". Il servizio è offerto gratuitamente alle persone più povere, in particolare ai senzatetto, su decisione del Pontefice per dare "concretezza all'...

Papa Francesco offre 3.000 gelati ai poveri per festeggiare il suo onomastico : Tremila gelati destinati ai poveri della capitale. Jorge Maria Bergoglio ha deciso di festeggiare il suo onomastico offrendo il dolce a chi si siederà a tavola in una delle mense di Roma, la città della quale Papa Francesco è vescovo. Il 23 aprile è il giorno in cui il calendario liturgico della Chiesa celebra San Giorgio, in spagnolo Jorge, il martire vissuto nel nel III secolo e rappresentato nella tradizione popolare come il cavaliere che ...

“La nostra vita…”. Dramma per Romano Prodi e sua moglie. È lo stesso ex presidente del consiglio a confessare tutto. E pensare che la notizia gli è stata data mentre erano dal Papa : Quando è successo tutto l’ex premier e la moglie Flavia erano fuori città con una delegazione bolognese recatasi a roma in visita a papa Francesco, 14mila persone in tutto per rendere omaggio al pontefice. Le immagini hanno fatto il giro delle televisioni, non solo Prodi, ma anche Gianni Morandi e Francesco Guccini. Il fatto è che mentre il Professore e la moglie erano lontani dalla loro casa bolognese, l’abitazione è stata svaligiata ...

Il papà di Alfie Evans : “Stanno per uccidere mio figlio” : Il sito di Famiglia Cristiana ha pubblicato un’intervista esclusiva a Tom Evans, il padre del bimbo inglese a cui i medici vogliono staccare la spina. L’uomo conosce il giorno e l’ora in cui il suo piccolo Alfie morirà, perché gli sono stati comunicati dai medici dell’ospedale di Liverpool. Una vera e propria “sentenza di morte“, secondo il genitore. “Stanno per uccidere il mio Alfie“. “Nel ...

Calcio : far west durante una partita tra ragazzini - Daspo per due papà : Quando il peggiore esempio arriva dai genitori: nel corso di una partita del torneo giovanissimi due papà hanno deciso di trasformare gli spalti in un ring ed hanno dato vita ad una rissa da far west. L’episodio di violenza si è verificato nel corso della partita tra Pro Cosenza e Marca valida per il campionato regionale. I genitori avevano raggiunto l’impianto calabrese per seguire dal vivo la performance dei figli, ma invece di seguire la ...

Gianni Morandi canta a sorpresa per Papa Bergoglio : Gianni Morandi ha cantato a sopresa per Papa Bergoglio. L'esibizione, a dire il vero, è avvenuta poco prima che il pontefice arrivasse. Durante la giornata di oggi, i pellegrini di Bologna e Cesena - Sarsina si sono recati in Piazza San Pietro. Una visita di "restituzione" dopo che l'argentino si era recato dalle due realtà diocesane nell'ottobre scorso.Durante il tradizionale giro tra la folla di fedeli, Bergoglio si è fermato qualche minuto ...