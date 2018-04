Papa Francesco festeggia l' onomastico e regala gelati ai senzatetto

Onomastico di Papa Francesco : 3.000 gelati ai senzatetto di Roma - : L'Elemosineria Apostolica, istituzione legata alla Santa Sede, distribuirà i gelati ai poveri della Capitale

La visita di Papa Francesco a Loppiano e Nomadelfia in Toscana : Giovedì 10 maggio sarà il giorno della visita di Papa Francesco a Loppiano e Nomadelfia. Con l'ausilio dell'elicottero Papale Il Santo Padre si recherà nelle due comunità toscane durante la mattinata. Un giorno indimenticabile per il Movimento dei Focolari e per la cittadella grossetana fondata da Don Zeno. Papa Francesco in Toscana il 10 maggio C'è attesa di un evento epocale per la visita di Papa Francesco a Loppiano, in provincia di Firenze, ...

Giornata della Terra - Papa Francesco : dobbiamo avere cura della nostra Casa comune : “Seguiamo l’esempio di San Francesco d’Assisi: abbiamo cura della nostra Casa comune“: questo il testo del tweet odierno di Papa Francesco, pubblicato sul suo account in nove lingue @Pontifex in occasione della Giornata della Terra. L'articolo Giornata della Terra, Papa Francesco: dobbiamo avere cura della nostra Casa comune sembra essere il primo su Meteo Web.

Papa Francesco incontra la Diocesi di Bologna. E Morandi canta in piazza San Pietro : Ecco, quindi, Morandi , dal sagrato vaticano, inanellare suoi vecchi successi come 'Un mondo d'amore' e 'C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones', con i fedeli in coro e tra ...

Varese - A tre anni da Laudato sì di Papa Francesco - dibattito sulla sua attualità : Fabio Minazzi, Ordinario di Filosofia della scienza e Direttore scientifico del Centro Internazionale Insubrico; Lidia Maggi , pastora della Chiesa Battista. Conducono: Valerio Crugnola , ...

Gianni Morandi canta in piazza San Pietro per Papa Francesco : papa Francesco ha incontrato oggi in piazza San Pietro le diocesi di Bologna e Cesena-Sarsina, in pellegrinaggio a Roma per ringraziare della visita papale del 1° ottobre scorso. C'era anche Gianni ...

Bologna e Cesena riabbracciano Papa Francesco/ “Non stancatevi di Dio - amate i piccoli gesti quotidiani" : Bologna e Cesena riabbracciano Papa Francesco: “Non stancatevi di cercare Dio, amate i piccoli gesti quotidiani”. Così il Santo Padre in San Pietro, incontrando i pellegrini (Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 14:10:00 GMT)

Bolognesi dal Papa - il vescovo Zuppi : «Grazie Francesco» : A intrattenere il pubblico, in attesa dell'arrivo del Pontefice, Gianni Morandi: accompagnato dalla chitarra, ha eseguito canzoni come «Un mondo d'amore», «C'era un ragazzo che come me amava i ...

Vaticano - Papa Francesco e la verità sui soldi : qual è lo stipendio di preti e cardinali - chi paga la loro pensione : Comunque le chance non sono poi molte, visto che i vescovi, nel mondo, superano la cifra di cinquemila, e i cardinali sono 214. A tutti provvede lo Stato Vaticano. Il contributo dell' 8 per mille, di ...

Francesco Arca papà felice - passeggiata con Irene Capuano e il piccolo Brando Maria : ROMA ? Primi giorni da papà per Francesco Arca. Come Leggo.it ha annunciato, l?ex tronista oggi attore è diventato papà per la seconda volta (dopo Maria sole) con la...

Papa Francesco - DON TONINO BELLO E LA “CHIESA DEL GREMBIULE”/ Omaggio alla Puglia : “Una finestra di speranza” : PAPA FRANCESCO in Puglia 25 anni dopo la morte di don TONINO BELLO: l'omelia del Pontefice a Molfetta dopo la visita ad Alessano, alla tomba del prete.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 19:21:00 GMT)