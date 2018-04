Pallotta | col Liverpool ce la giochiamo

Esclusiva Pallotta : 'Ce la giochiamo con tutti. Salah? Non penso sia il più pericoloso' : John Henry e Tom Werner non sono veri Bostonian, sono trapiantati qui, ma ci conosciamo dal mondo dello sport. Dai Celtic o Red Sox e, prima di questo, io e John lavoravamo nello stesso hedge fund. ...

Roma - Pallotta è fiducioso : 'Col Liverpool possiamo vincere' : ... perché non potremmo? L'abbiamo fatto contro il Barcellona, che dovrebbe essere la squadra più forte del mondo . In questi 5 anni non abbiamo mai giocato così bene ". Come affrontare una semifinale ...