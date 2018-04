Pallanuoto - i migliori italiani della 22ma giornata. Francesco Di Fulvio è una certezza per i campioni d’Italia : La 22ma giornata del campionato di Serie A di Pallanuoto maschile ha riservato alcune sorprese, su tutte il pari interno della BPM Sport Management contro il Posillipo, che potrebbe costare il secondo posto ai Mastini alla fine della regular season. Andiamo a scoprire i migliori italiani dell’ultimo turno. Francesco Di Fulvio (Pro Recco): lui per premiare la cooperativa del gol. I liguri infatti vanno in gol con 10 diversi giocatori di ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane della 15ma giornata di Serie A1. Domitilla Picozzi cala il pokerissimo - bene Giulia Gorlero : La 15ma giornata del massimo campionato italiano di Pallanuoto femminile ha sottolineato, qualora ce ne fosse bisogno, la superiorità del Catania. In chiave salvezza il Messina ha perso quello che forse era l’ultimo treno per evitare la retrocessione senza la disputa dei play out. Andiamo a scoprire le migliori italiane in acqua nell’ultimo turno di Serie A1. Domitilla Picozzi (Roma): puntuale come una tassa. A pagarla, le avversarie ...

Pallanuoto - i migliori italiani della 21ma giornata di Serie A1. Stefano Luongo e Valentino Gallo sugli scudi : La 21ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto ha proposto diversi confronti interessanti, in particolare i tre match tra le squadre che si giocheranno la post season: in questo antipasto di Final Six Scudetto, ad avere la meglio, senza particolari patemi d’animo, sono state le squadre meglio piazzate in classifica. Da queste sfide sono usciti i nostri migliori italiani di giornata. Andiamo a scoprire chi sono. Valentino Gallo (Sport ...

Pallanuoto : i migliori italiani nella giornata di Coppe Europee. Fondelli guida la Sport Management - bene Nicholas Presciutti : giornata importante per le Coppe Europee di Pallanuoto, soprattutto in chiave Euro Cup, dove si è disputata la finale di andata che ha visto protagonista la Sport Management uscire sconfitta di una sola rete e pronta a ribaltare il risultato al ritorno. In Champions League successi convincenti per Pro Recco ed AN Brescia: andiamo a scoprire i migliori azzurri di giornata. Andrea Fondelli: il talentuoso giocatore del Settebello dà spettacolo nel ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : i migliori italiani della 19ma giornata. Tanti nomi nuovi si mettono in luce : Sabato scorso la 19ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto ha consegnato ben quattro vittorie esterne, tra le quali hanno fatto notizia quella del Savona a Napoli in chiave play off e quella della Florentia in casa della Lazio in ottica play out. Andiamo a scoprire i migliori italiani dell’ultimo turno. Stefano Guerrato (Brescia): da premiare questo atleta della squadra lombarda, unico nella vittoria contro Trieste, mai come questa volta ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane della 14a giornata di A1. Roberta Bianconi ammazza il campionato : La quattordicesima giornata del massimo campionato italiano di Pallanuoto femminile ci consegna la definitiva fuga del Catania, che praticamente ora potrà concentrarsi sulla sola Eurolega. Rapallo e Bogliasco accorciano sul Padova nella corsa al secondo posto, che vale la qualificazione diretta alla semifinale Scudetto, mentre Roma e Milano si spartiscono la posta in palio e perdono terreno. Andiamo a scoprire le migliori italiane ...

Pallanuoto - A1 2018 : i migliori azzurri della diciottesima giornata. Spiccano Gallo - Giacoppo e Mirarchi : diciottesima giornata per il campionato di Pallanuoto maschile, la quinta del girone di ritorno: pochi movimenti in vetta alla classifica, con le big che vincono praticamente tutte senza problemi. Prosegue la favola dell’Ortigia, mentre fa il colpaccio il Posillipo. Andiamo a rivivere questo turno con i migliori italiani in acqua. Valentino Gallo: da veterano guida la sua Sport Management ad una dura vittoria contro la Lazio, la trasferta ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : le migliori italiane della 13a giornata. Giulia Bartolini e Giusy Citino : due poker per la salvezza : La tredicesima giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto femminile regala le notizie più importanti in chiave salvezza: Florentia e Cosenza, in questo momento sarebbero salve, mentre retrocederebbe direttamente il Messina, senza passare dai play out. Il Rapallo, pur riposando, trae giovamento da una giornata che vede le altre tre pretendenti al terzo posto essere tutte sconfitte. Andiamo a scoprire le migliori italiane in acqua ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : i migliori italiani della 17a giornata. Diversi nomi nuovi in luce nell’ultimo turno : La diciassettesima giornata della Serie A1 di Pallanuoto maschile ha consegnato la sorprendente vittoria del Catania sul Savona, che ha sparigliato le carte nelle posizioni play off, e, soprattutto, ha dato punti pesanti agli etnei nella corsa per evitare i play out. Fondamentale vittoria esterna del Torino, che praticamente spinge all’inferno l’Acquachiara. Andiamo a scoprire i migliori italiani dell’ultimo turno. Andrea Maffè ...

Pallanuoto femminile - A1 2018 : le migliori azzurre della dodicesima giornata. Tabani mostruosa : dodicesima giornata per il campionato italiano di Pallanuoto femminile: sono andate in scena, come di consueto, sabato, le quattro partite di questo turno. Andiamo a scoprire quali sono state le migliori azzurre in acqua. Chiara Tabani: prestazione monstre per la 23enne giocatrice della SIS Roma. Una vera e propria trascinatrice per la squadra capitolina che ha compiuto un miracolo sportivo imponendosi in casa contro le campionesse ...

Pallanuoto - i migliori italiani della Final Four di Coppa Italia. Francesco Di Fulvio porta il trofeo in Liguria : A Bari nel fine settimana appena trascorso è andata in scena la Final Four della Coppa Italia di Pallanuoto maschile, che è andata alla Pro Recco, alla sesta affermazione consecutiva, la 13a totale in 27 edizioni. Ancora una volta sconfitto in Finale il Brescia, mentre terzo posto per Sport Management e quarto per Napoli. Andiamo a scoprire gli italiani che meglio si sono comportati in Puglia: Francesco Di Fulvio (Pro Recco): la sua doppietta in ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane dell’undicesima giornata di Serie A1. Millo e Viacava trascinano Bogliasco : L’undicesima giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile ha visto il turno di riposo di Catania e la vittoria infrasettimanale di Padova su Cosenza, nonché le affermazioni al sabato di Rapallo su Messina, di Milano sulla Florentia e, soprattutto, di Bogliasco in casa della Roma. Andiamo a vedere le italiane migliori di questo turno. Giulia Viacava (Bogliasco): un poker stupendo e pesantissimo in una gara che ha segnato la sorpresa di ...

Pallanuoto - A1 2018 : i migliori azzurri della quindicesima giornata. Aicardi in forma Settebello : quindicesima giornata per il campionato di Pallanuoto maschile di A1: andiamo a rivivere il turno con tutti i migliori azzurri in acqua. Matteo Aicardi: il centroboa della Pro Recco è in forma Settebello. L’assenza nel preliminare di Euro Cup è stata studiata a tavolino: sarà pronto a rientrare nei prossimi appuntamenti. Intanto si fa notare con una splendida cinquina timbrata in casa sul Torino. E’ lui il titolare della nazionale in ...