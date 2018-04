Pakistan | morta Asima | la giovane cristiana arsa viva

È morta Asima - la giovane cristiana arsa viva in Pakistan perché non voleva convertirsi all'Islam : Asima Yaqoob, la giovane cristiana di 24 anni arsa viva in Pakistan dal fidanzato per essersi rifiutata di convertirsi all'Islam per sposarlo, è morta nell'Ospedale Mayo di Lahore, in Punjab.Il decesso, hanno indicato fonti sanitarie, è avvenuto per la gravità delle ustioni riportate su gran parte del corpo. Il responsabile del gesto, Rizwan Juggar, ha confessato ed è stato arrestato ieri. Asima, pachistana e ...

Morta in Pakistan - il segretario della comunità : aperta un’inchiesta per capire cosa sia successo : «In Pakistan è stata aperta un’inchiesta per capire cosa realmente sia successo». Lo ha detto Raza Asif, segretario nazionale della comunità Pakistana intervenuto a Brescia, durante una manifestazione, sulla morte di Sana Cheema, la 25enne che voleva sposarsi con un italiano. «Ci sono due versioni contrastanti, c’è chi dice che è stata uccisa ma al...

Ragazza morta in Pakistan - versioni contrastanti su cause del decesso : Ragazza morta in Pakistan, versioni contrastanti su cause del decesso Dopo l'ipotesi iniziale che parlava di omicidio , si fa largo quella di un malore che avrebbe colpito la giovane mentre si trovava nel suo Paese d'origine. Il segretario nazionale della comunità Pakistana spiega: "Il padre e il fratello non sono in ...

Ragazza morta in Pakistan - ancora da stabilire le cause del decesso : Ragazza morta in Pakistan, ancora da stabilire le cause del decesso Dopo l'ipotesi iniziali che parlava di omicidio , si fa largo quella di un malore che avrebbe colpito la giovane mentre si trovava nel suo Paese d'origine. Il segretario nazionale della comunità Pakistana spiega: "Il padre e il fratello non sono in ...

Pakistan - Sana da sgozzata a morta per infarto : i giudici hanno liberato padre e fratello : «Dal Pakistan ci è stato detto che la vicenda è stata chiusa come morte per infarto e che il padre e il fratello di Sana sono tornati a casa». Lo ha riferito un amico della...

Sana : per le autorità Pakistane è morta per infarto. Liberati padre e fratello : Lo riferisce un amico della ragazza residente a Brescia. Difficile ogni verifica, visto che c'è già stato il funerale - C'è un colpo di scena sulla morte della giovane italo pakistana, Sana Cheema. La ...

Giovane morta in Pakistan : "Liberati il padre e il fratello di Sana - è stato un infarto" : La rivelazione di un amico della Giovane: "Nel suo villaggio tutti sono convinti dell'innocenza dei familiari"