Ossigenoterapia a lungo termine | le problematiche cliniche e sociali

(Di lunedì 23 aprile 2018) Questo post è a cura di Giovanni Puglisi, Specialista in Malattie dell'Apparato respiratorie. Prof. a contratto Università La SapienzaL'fa parte dei presidi terapeutici previsti per l'insufficienza respiratoria, tappa finale della patologia ostruttiva. I suoi obiettivi sono: aumentare la sopravvivvenza, ridurre numero dei ricoveri e durata della degenza, prevenire e ritardare l'evoluzione verso il cuore polmonare cronico, migliorare la tolleranza alla sforzo e alla dispnea, incrementare le prestazioni in campo cognitivo e i livelli di vigilanza.Rappresentano indicazioni all': una ipossiemia stabile <55 mmHg, rilevata a riposo, al di fuori dei periodi di riacutizzazione, non modificabile con altre risorse terapeutiche; una ipossiemia > 55 mmHg <59 mmHg in presenza di scompenso cardiaco, "P" polmonare ...