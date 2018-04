Ordigno bellico lungo argini diga Tarsia

Ordigno bellico a Marotta : grande il doppio della bomba di Fano : L’Ordigno fatto brillare stamane in mare al largo di Marotta era “una bomba d’aereo americana da mille libbre contenente circa 270 chilogrammi di esplosivo, praticamente il doppio di quella rinvenuta sul lungomare di Fano”. Lo ha reso noto il comandante del Nucleo Sdai di Ancona, tenente di vascello Marco Cassetta, che ha condotto le operazioni di brillamento avvenute nella stessa zona dove a marzo era bonificato ...

Marche : ritrovato Ordigno bellico al largo di Marotta - verrà fatto brillare : In corso le operazioni preparatorie per far brillare in mare l’ordigno bellico ripescato il 9 aprile scorso da alcuni pescatori che lo hanno poi rilasciato sul fondale a 5 miglia al largo di Marotta. Le attività verranno condotte dagli uomini del nucleo Sdai, la squadra specialistica subacquea della Marina Militare di stanza ad Ancona, supportati dai mezzi nautici della Guardia Costiera di Ancona, Pesaro e Senigallia. Il brillamento verrà ...

Ordigno bellico nel porto : autorizzata parziale fruizione del lungomare : BRINDISI - Tramite una ordinanza del commissario Santi Giuffré emessa nella mattinata di oggi , il Comune di Brindisi ha autorizzato la parziale fruizione di viale Regina Margherita, già interdetto al ...

Ritrovamento di Ordigno bellico e proiettili nel porto interno : zona chiusa al traffico : BRINDISI - Chiuso al traffico veicolare e pedonale viale Regima Margherita a Brindisi nel tratto compreso tra via Dogana e via Montenegro per Ritrovamento di ordigni e proiettili bellici nello ...

Ordigno bellico a Bologna : brillamento in una cava - operazione conclusa : Si è conclusa in tarda mattinata, con il brillamento in una cava a Pianoro, l’operazione che ha riguardato una Ordigno bellico d’aereo inglese della Seconda Guerra Mondiale da 213 kg, rinvenuto in un cantiere vicino alla stazione di Bologna. Disinnesco, rimozione e brillamento sono stati condotti dagli artificieri del genio ferrovieri dell’Esercito, coordinati dalla prefettura. Per consentire l’intervento ieri sono state ...

Disinnesco Ordigno bellico Bologna : concluse le operazioni - termina l’evacuazione : Si sono concluse alle 17.40 di oggi le operazioni di Disinnesco dell’ordigno bellico risalente al secondo conflitto mondiale ritrovato in un terreno di proprietà privata nelle vicinanze del sottopasso ferroviario tra le vie Zanardi e Bovi Campeggi a Bologna. La viabilità – spiega il Comune in una nota – è stata ripristinata e tutti i cittadini che si sono dovuti allontanare a scopo precauzionale dalla “danger zone” ...

Disinnesco Ordigno bellico a Bologna : le operazioni proseguono - domani il brillamento : A Bologna le operazioni di Disinnesco di un ordigno bellico risalente al Secondo conflitto mondiale si stanno prolungando più del previsto. La prefettura ha reso noto che le operazioni si concluderanno presumibilmente entro le 18, e che si sono protratte a causa delle “precarie condizioni del secondo sistema di innesco dell’ordigno“. Rimane evacuata la zona rossa, 800 metri di raggio intorno all’ordigno, con 9.400 ...

Disinnesco Ordigno bellico a Bologna : le operazioni si prolungano : A Bologna le operazioni di Disinnesco di un ordigno bellico risalente al Secondo conflitto mondiale, rinvenuto tra le vie Zanardi e Bovi Campeggi, nelle vicinanze del sottopasso ferroviario, in terreno di proprietà privata, si stanno prolungando più del previsto. Gli artificieri del genio ferrovieri dell’Esercito sono al lavoro da oltre sei ore. La prefettura ha reso noto che le operazioni si concluderanno presumibilmente entro le 18, e ...

Disinnesco Ordigno bellico - domenica 8 a Bologna oltre 9mila evacuati - : Le operazioni degli artificieri richiedono l'allontanamento temporaneo di 5.694 famiglie. Modifiche alla viabilità cittadina per auto, bus, taxi, treni e aerei. Sospesa dalle 9 alle 16 la circolazione ...

Bologna : domenica 8 aprile disinnesco di un Ordigno bellico : domenica 8 aprile, a partire dalle ore 9, sono previste a Bologna le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico risalente al Secondo conflitto mondiale tra le vie Zanardi e Bovi Campeggi, nelle vicinanze del sottopasso ferroviario, in terreno di proprietà privata del peso di 500 libbre in cattivo stato di conservazione. Il disinnesco avverrà mediante dispolettamento sul luogo del ritrovamento e successivo trasporto nella cava “I Laghi” ...

Bomba Fano - esplosione in mare per l'Ordigno bellico - : Il dispositivo risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato fatto brillare dagli artificieri della Marina Militare a due miglia al largo dalla città delle Marche