Ora potete collaborare al futuro di Google con la User Research Experience

“Mi dispiace - non potete divorziare”. Da sposi a prigionieri in casa - l’incredibile storia di questa coppia. Si conoscono - si amano e corrono all’altare in meno di 24 ore. Poi - però - le cose prendono la piega sbagliata. E per i due Ora sono grossi guai : guai a lasciarsi travolgere dalle emozioni quando di mezzo c’è l’idea di un matrimonio da celebrare in fretta e furia. Soprattutto se davanti alle telecamere, che possono alterare ancora di più la capacità di ragionare a mente fredda. E così l’avventura di questi due giovani in un reality show si è trasformata in un vero e proprio incubo. A raccontare le peripezie di Richard e Harriet è la testata Metro. I due erano ...

Google Maps Go disponibile in Italia : Ora potete scaricarla dal Play Store : Google espande la compatibilità di Google Maps Go, la versione alleggerita di Google Maps lanciata verso la fine dell'anno passato, e fa sì che sia installabile in qualsiasi dispositivo, anche in Italia. L'articolo Google Maps Go disponibile in Italia: ora potete scaricarla dal Play Store è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.