Ora Di Maio riparte da Lotti e spera di scongelare Renzi 

Ministri : l’offerta di Di Maio alla Lega Ecco i dieci punti del contratto del M5S Pronto il mandato esplOrativo per Fico : Il leader della Lega non vuole fare da secondo a DI Maio e pensa a un ruolo da garante, esterno all’esecutivo e con uomini di peso del Carroccio a Palazzo Chigi, in modo da poter «staccare la spina» se qualcosa non andasse come deve. La pausa di riflessione di Matteo Salvini non si è ancora conclusa, il pressing del Movimento 5 stelle per ora non ha persuaso il segretario, anche se «oggi tutti tirano la Lega per la giacchetta». «Sono ...

Salvini 'A maggio spero di essere premier'. E nei 5 Stelle riaffOra il derby di Maio-Fico : Ora tocca, di nuovo, a Mattarella. E, con ogni probabilità, a Roberto Fico. Sarà quasi certamente il presidente della Camera a ricevere il mandato esplorativo dal presidente della Repubblica domani. E ...

M5S - torna il derby Di Maio-Fico : pressing sul Colle per ampliare il mandato esplOrativo del presidente della Camera : Le nuove regole grilline gli consegnano il Movimento chiavi in mano. Ma Luigi Di Maio, nella corsa a Palazzo Chigi dopo quella che lo ha visto conquistare il M5S un pezzo alla volta, deve fare i...

M5S : le 2 anime alla prova ‘esplOrazione’ - torna derby Di Maio-Fico/Adnkronos : Roma, 22 apr. (Adnkronos) – Le nuove regole grilline gli consegnano il Movimento chiavi in mano. Ma Luigi Di Maio, nella corsa a Palazzo Chigi dopo quella che lo ha visto conquistare il M5S un pezzo alla volta, deve fare i conti con una variabile non secondaria: le divisioni che animano il Movimento. Tra fedelissimi al giovane capo e veri e propri anti-dimaiani perché non manca chi, nel Movimento, spera addirittura che la conquista del ...

M5S : le 2 anime alla prova ‘esplOrazione’ - torna derby Di Maio-Fico/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – E’ alla Camera che Di Maio può contare sulle file più corpose di fedelissimi. Tra questi i due ‘pretoriani’ spediti a risolvere le grane del Campidoglio, Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede, entrambi indicati nella squadra di governo M5S, l’abruzzese Daniele Del Grosso, la sorella del candidato governatore grillino in Sicilia Giancarlo Cancelleri, Azzurra, la torinese Laura Castelli, molto vicina alla ...

M5S : le 2 anime alla prova ‘esplOrazione’ - torna derby Di Maio-Fico/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Al Senato, invece, la situazione sarebbe più complicata per il capo politico del Movimento. Qui le due anime dei 5 Stelle -su un totale di 109 eletti- sarebbero pressoché alla pari. D’altronde anche nella scorsa legislatura a Palazzo Madama abitava l’anima più barricadera del M5S. Anche per questo, molti senatori hanno visto nell’indicazione a capogruppo di Danilo Toninelli -migrato dalla Camera al Senato- ...

M5S : le 2 anime alla prova ‘esplOrazione’ - torna derby Di Maio-Fico/Adnkronos (4) : (Adnkronos) – Se inoltre i parlamentari al secondo giro appaiono più disincantati -avendo vissuto la metamorfosi del Movimento dall’interno- molti dei nuovi arrivati sono ancora legati al territorio e alle realtà dei meet-up, un tempo vera e propria ossatura del M5S e ormai ridotti a cattedrali nel deserto: non a caso alla prima riunione degli eletti al Parco dei Principi a Roma un gruppetto di deputati campani lamentava la ...

Luigi Di Maio - nel M5s è l'Ora del panico : 'Se il Pd usa Fico per...' - fine dei sogni : Dentro il Movimento 5 Stelle i fedelissimi di Luigi Di Maio sono sicuri: Roberto Fico significa fine dei giochi. Il candidato premier grillino confida in uno strappo di Matteo Salvini nei confronti di ...

L’ultimatum di Di Maio : “Nessun terzo nome - Salvini ha ancOra 24 ore per rompere con Berlusconi” : Nessun terzo nome. Meno che mai l’incarico pieno al leghista Giancarlo Giorgetti, tesi che circolava ieri veicolata dalla Lega, dando per fatto l’accordo con il M5S, più che altro per sedare l’imbizzarrito alleato Silvio Berlusconi. ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'Ora : Berlusconi giura fedeltà a Salvini - ma Di Maio non molla (22 aprile 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Berlusconi si rimangia gli attacchi a Salvini e giura fedeltà. Nuove prove di intesa tra Movimento 5 Stelle e Lega (22 aprile 2018)(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 02:57:00 GMT)

Casellati - mandato esplOrativo fallito. Crisi nel centrodestra - si affaccia l'ipotesi di governo Di Maio-Salvini : Si è concluso con un nulla di fatto il mandato esplorativo di Elisabetta Casellati. Ora i giochi tornano nelle mani di Mattarella. Il Capo dello Stato ha fatto sapere che si concederà due giorni per ...

Luigi Di Maio - il retroscena-bomba : un'Ora di buco e l'ultima clamorosa offerta a Silvio Berlusconi : Alla faccia del 'male assoluto' o dell''impresentabile'. Luigi Di Maio ha provato fino all'ultimo a imbarcare Silvio Berlusconi . Un retroscena della Stampa rivela la proposta finale del leader del ...

Trattativa Stato-mafia - M5s contro Berlusconi. Sibilia : “Ora deve sparire”. Di Maio : “Muore la Seconda Repubblica” : “Dell’Utri è colui il quale trattava con Cosa Nostra durante il governo Berlusconi. C’è bisogno di altro per spiegare che Berlusconi è una persona che deve sparire dalla scena politica nazionale?”. Pochi minuti dopo la lettura della storica sentenza sulla Trattativa Stato-mafia, il Movimento 5 stelle va all’attacco dell’ex Cavaliere. Il primo è stato il deputato M5s Carlo Sibilia. Poi sempre in rete, è intervenuto il Capo ...

E Ora a chi tocca? Fico - Salvini e Di Maio : tre nomi e tre scenari per uscire dall'impasse : Luigi Di Maio , che in politica estera ha più prudentemente riportato il Movimento dentro l'alleanza Nato, tenderebbe a rifiutare un suo coinvolgimento in questa fase esplorativa per il timore di ...