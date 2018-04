Oltre due milioni di giocatori per Star Citizen - in programma la versione 3.3.0 nel terzo trimestre del 2018 : Cloud Imperium ha annunciato che Star Citizen ha superato due milioni di giocatori e, per celebrare il traguardo, sta rilasciando medaglie speciali per commemorare la dedizione e l'impegno dei fan. InOltre, il team ha aggiornato la propria roadmap, rivelando le finestre di lancio per le versioni 3.3.0, 3.4.0 e 3.5.0.Come riporta DSOGaming, secondo la roadmap, la prossima versione - 3.3.0 - è prevista per per il terzo trimestre del 2018. Tra le ...

Truffa sui farmaci - ipotesi costi gonfiati : Oltre dieci indagati a Milano anche due dirigenti del gruppo San Donato : Dopo le perquisizioni in Regione Lombardia viene a galla la nuova inchiesta. Al centro i farmaci 'File F', quelli acquistati dagli ospedali e poi rimborsati...

A Way Out : Oltre un milione di copie vendute in poco più di due settimane : Il gioco cooperativo di Hazelight Studios, A Way Out, è stato reso disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC sul finire del mese di marzo e, a quanto pare, in poco tempo ha già registrato delle ottime vendite.Infatti, come riportato su Twitter dallo studio, A Way Out ha venduto in poco più di due settimane oltre un milione di copie:"Abbiamo appena scoperto che A Way Out ha venduto oltre 1 milione di copie, in poco più di due settimane! Le ...

Ordine di Malta : 'In due anni fornita assistenza medica ad Oltre 100mila migranti' : ... don Carraro , Cuamm, : 'Coltiviamo speranza, Europa aiuti' 12 aprile 2018 Nessun commento Pena di morte, rapporto Amnesty: 'Esecuzioni in calo nel mondo' 12 aprile 2018 Nessun commento Siria, ...

M5s : Due anni fa la morte di Casaleggio. Grillo lo ricorda : 'Sei sempre stato Oltre' : Due anni fa ci lasciava Gianroberto . In questa foto fatta a casa mia sembra che noi stessimo progettando il futuro del mondo, invece stavamo facendo una discussione serissima su un film di fantascienza che si chiamava "L'invasione degli ultra corpi", alieni scesi sulla terra che clonavano il genere umano. Io sostenevo ...

Il commercialista di Ilaria D'Amico le ha sottratto Oltre 1 milione di euro. Condannato a due anni : La truffa, in seguito a un accertamento della Guardia di Finanza, è stata scoperta nel 2013: il commercialista Davide Censi ha sottratto alla cliente Ilaria D'Amico un milione e 300 mila euro. La pratica andava avanti dal 2005 e adesso è arrivata la condanna: 2 anni e 6 mesi e una provvisionale di 50mila euro in favore della giornalista sportiva. Inizialmente Censi si era difeso, sostenendo che quei soldi fossero in realtà ...

Germania : scontro tra due treni della metro di Duisburg - Oltre 30 feriti : Berlino - È salito a 35 persone il bilancio dei feriti nell'incidente tra due treni della metropolitana a Duisburg , all'altezza della stazione di 'Auf dem Damm', nel quartiere a nord della città, ...

L'Aquila. A 9 anni dal sisma - 600 cantieri aperti e Oltre duemila persone che vivono ancora nei Map : Sarà il rintocco della campana della chiesa di S. Maria del Suffragio de L'Aquila a ricordare la tragedia di 9 anni fa. Il prossimo 6 aprile, suonerà 309 volte, una per ciascuna vittima del terribile terremoto

Paura in Lombardia - due aerei militari Oltre il muro del suono | : L’allarme è scattato alle 11.30, quando un volo Air France è finito brevemente fuori rotta: «È stato tremendo, tremavano anche i muri, abbiamo avuto Paura»

Due boati nel cielo : due caccia hanno Oltrepassato la barriera del suono : Due forti boati sono stati uditi sulle sponde del lago Maggiore e nel Vergante alle 11.30 circa. A un primo colpo assordante, ne è seguito un secondo, simile all’esplosione di una bomba. Segnalazioni sono arrivate anche dalle vicine province lombarde e anche dalla Svizzera. Forti al punto da far tremare i vetri delle abitazioni, i botti che hanno...

Maltempo in arrivo in USA : Oltre duemila voli cancellati : A causa dell’imminente ondata di Maltempo che colpirà la costa orientale statunitense nelle prossime ore con forti venti e neve, sono stati cancellati quasi 2300 voli cancellati da e per le città di New York, Philadelphia e Boston. In base alle previsioni le aree maggiormente a rischio sono Washington, Philadelphia, New York e Boston: ben 70 milioni di persone dovrebbero subirne gli effetti. Il sindaco di New York Bill de Blasio ha deciso ...

Scontro frontale tra due pullman - strage in Ecuador : 11 morti e Oltre 50 feriti : La tragedia è avvenuta sull'autostrada tra Jujan e Tres Postes quando uno dei mezzi ha urtato con una motocicletta e l'autista ha perso il controllo finendo sulla corsia opposta.Continua a leggere

Scontro frontale tra due pullman - strage in Ecuador : 11 morti e Oltre 50 feriti : Scontro frontale tra due pullman, strage in Ecuador: 11 morti e oltre 50 feriti La tragedia è avvenuta sull’autostrada tra Jujan e Tres Postes quando uno dei mezzi ha urtato con una motocicletta e l’autista ha perso il controllo finendo sulla corsia opposta.Continua a leggere La tragedia è avvenuta sull’autostrada tra Jujan e Tres Postes […] L'articolo Scontro frontale tra due pullman, strage in Ecuador: 11 morti e oltre ...

Veronafiere : a Model Expo Italy Oltre 74mila visitatori in due giorni (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - E proprio l’arte di realizzare un perfetto costume per impersonare protagonisti di fumetti, cartoni animati e videogiochi, è stata protagonista ieri della terza edizione del Cosfight. La sfida tra cosplayer ha visto trionfare Marta Cicogna di Bovolone, in provincia di Ver