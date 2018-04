Occhiali da sole | 15 modelli stravaganti per questa estate

Lenti a contatto che diventano 'Occhiali da sole' : via libera negli USA : Salute La storia di Joel Salinas, il medico che sente il dolore dei pazienti Scienza Ecco gli effetti dello smartphone sul nostro cervello Ambiente Lego diventa eco. Ecco i primi mattoncini in ...

Negli Usa ok alle lenti a contatto che diventano 'Occhiali da sole' - : Le lentine, grazie a un particolare additivo, si scuriscono in presenza di una luce intensa. La trovata, testata su 24 pazienti, ha ricevuto il via libera da parte della Food and Drug Administration , ...

Flight e Field Jacket - i nuovi Occhiali da sole sportivi di Oakley : Oakley, tra i più importanti marchi in fatto di design e innovazione nel settore dei prodotti dello sport, segna un nuovo passo in avanti nell’evoluzione degli occhiali da sole sportivi per il ciclismo: i due nuovi modelli Flight Jacket e Field Jacket, progettati per soddisfare le esigenze dei migliori ciclisti al mondo, presentano infatti soluzioni all’avanguardia in fatto di aerodinamicità e prestazioni durante le performance in ...

La campagna di lancio degli Occhiali da sole Messyweekend : Messyweekend è un marchio danese di occhiali da sole destinati – in potenza – a cambiare il mercato degli accessori. Se vi è capitato di chiedervi perché un paio di bacchette di plastica e due lenti, sempre di plastica, debbano costare oltre 200 euro, Messyweekend potrebbe avere la risposta per voi. La startup (oggi in campagna di raccolta fondi su Kickstarter) ritiene che il mercato degli occhiali sia tendenzialmente monopolistico, quindi non ...

Isola Dei Famosi - Amaurys Perez : ecco perchè indossa gli Occhiali da sole! : Qualcuno di voi si è domandato per quale motivo il naufrago de L’Isola Dei Famosi, Amaurys Perez indossa sempre gli occhiali da sole? Siamo riusciti a scoprire per quale motivo! A L’Isola Dei Famosi dopo il caso canna-gate, un altro particolare attanaglia i fans del programma. Andiamo a scoprire insieme di che si tratta. Amaurys Perez, naufrago della tredicesima edizione de L’Isola Dei Famosi, sta affrontando le insidie della ...

“Ecco perché ha sempre gli Occhiali da sole”. Svelato il mistero di Amaurys Perez. Lo staff rompe il silenzio e spiega il motivo che costringe il pallanuotista a indossarli : perché Amaurys Perez porta gli occhiali da sole L’Isola dei Famosi? Chi guarda il reality show condotto dalla Alessia Marcuzzi se lo sarà sicuramente chiesto. A svelare il mistero è stato il sito ”GossipeTv”. Gli occhiali da sole sono un accessorio che non fa parte del kit di sopravvivenza, ma che gli è stato fornito dallo staff dell’Isola dei famosi. ”Lo staff del sud americano – si legge – ci ha ...

Amaurys Perez con gli Occhiali da sole all’Isola dei Famosi : il motivo : Perché Amaurys Perez ha indossato gli occhiali da sole all’Isola dei Famosi? Problema all’occhio per lo sportivo Ai telespettatori più attenti non è sfuggito: negli ultimi appuntamenti televisivi dell’Isola dei Famosi, Amaurys Perez ha indossato degli occhiali da sole scuri. Un accessorio che, com’è noto, non fa di certo parte del kit di sopravvivenza del […] L'articolo Amaurys Perez con gli occhiali da sole ...

Gli Occhiali da sole in oro firmati Moscot : In America gli occhiali Moscot sono una vera istituzione: li indossano le star del calibro di Leonardo DiCaprio – che si reca direttamente nel negozio di Orchard street -, Johnny Deep, Tim Burton, Tom Hanks, Josh Hartnett, ma anche Kate Moss, Kirsten Dunst, Lady Gaga. Devono il loro successo al fatto che da oltre 100 anni sono realizzati con la stessa cura, passione e dedizione della famiglia Moscot, appunto, che giunta alla quinta ...

Gli Occhiali da sole che ti aiutano a concentrarti : Gli occhiali da sole Lowdown Focus di Smith non serviranno soltanto a proteggerci dai raggi ultravioletti, ma ci aiuteranno a rilassarci e ad avere una migliore concentrazione. Il merito è della piattaforma Eyewear di Brain-Sensing Safilo X – sviluppata insieme ad Interaxon – integrata per la prima volta nella montatura del modello bestseller di Smith e in grado di registrare l’attività celebrale dell’individuo. Gli occhiali captano ...

Occhiali da sole e da vista da uomo - nuovi modelli dal Mido 2017 : Forme pilot con rivestimenti in oro 18 carati, doppi ponti che custodiscono lenti color bronzo e forme unisex dalle linee minimali. Ecco le novità nel mondo dell'occhialeria viste al Mido 2017

MIDO 2018 - tutti gli Occhiali da sole della nuova stagione : Dal mondo della moda, al mondo degli occhiali. Durante la Milano Fashion Week si terrà MIDO, Milano Eyewear Show (24-26/02), l’evento più importante al mondo dedicato all’occhialeria. Noi di GQ abbiamo chiesto ai brand eyewear di darci qualche anticipazione. Le caratteristiche degli occhiali 2018 A presidiare il gusto estetico di MIDO 2018 sono le forme evergreen: dagli occhiali aviator agli oversized; da quelli rotondi a ...

Ice di Vuarnet - la nuova collezione di Occhiali da sole : La tecnologia del modello Glacier, il più avanzato e iconico di Vuarnet, e un design decisamente più urban: è il mix perfetto alla base della nuova collezione di occhiali Ice del brand francese, il punto di incontro tra sport e stile. Ci sono voluti due anni di ricerca e sviluppo per giungere agli 8 modelli di questa collezione che unisce altrettante colorazioni delle lenti minerali Vuarnet ad alta protezione realizzate nello stabilimento di ...