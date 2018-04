Nuovo volto per il Museo Piaggio

VALERIO LO GRIECO/ Dalla Puglia al Grande Fratello 15 : il 'superbono' non è un volto Nuovo in televisione : VALERIO Lo GRIECO è uno dei primi concorrenti che entreranno nella casa del Grande Fratello 15: chi è, le ragioni della sua scelta e i progetti per il futuro.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 09:30:00 GMT)

Ecco il Nuovo volto di Terminator : Gabriel Luna : Il ritorno della saga sui cyborg assassini venuti dal futuro continua a passo spedito. A pochi mesi dalla conferma, infatti, che James Cameron sarebbe tornato a produrre Terminator 6, sesto film nella serie iniziata con la pellicola del 1984, è stato annunciato anche il nuovo protagonista che darà il volto alla macchina killer: si tratta di Gabriel Luna, attore divenuto di recente noto per la sua interpretazione di Ghost Rider nella serie tv ...

Sony assume per un Nuovo misterioso progetto : coinvolto anche Naughty Dog? : Sony lancerà in questo 2018 numerose esclusive di peso per PlayStation 4, e nonostante God of War sia solo a una settimana di distanza (avete già letto la nostra recensione?), Detroit sia in arrivo a maggio e The Last of Us: Part 2 sia stato annunciato, sembra che l'azienda non voglia prendersi alcuna pausa dallo sviluppo di videogiochi first party.Una nuova offerta di lavoro pubblicata da Sony rivela infatti che la compagnia è alla ricerca di ...

Chevrolet - Nuovo volto per le Spark - Cruze e Malibu : La Chevrolet ha aggiornato alcuni modelli della propria gamma introducendo dettagli esclusivi destinati a differenziare i nuovi model year 2019 dalle versioni precedenti. Il frontale delle Malibu, Spark e Cruze, anche in versione berlina, è stato aggiornato con finiture esclusive e una nuova firma luminosa pensata per donare all'intera gamma una nuova impronta d'ispirazione premium e rendere immediatamente riconoscibili le vetture del marchio ...

Robert Pattinson per Dior - è il volto del Nuovo profumo Dior Homme Sport : ... l'attore accompagnato dal sottofondo musicale di 'Walk this way' degli Aerosmith e dei Run DMC incarna la sensualità metropolitana della nuova fragranza: un uomo cittadino del mondo che, libero, ha ...

“Anche loro nel cast”. Grande Fratello - è caos ancora prima dell’inizio. E il Nuovo reality di Barbara D’Urso è già travolto dalle polemiche per ‘quei’ nomi : “Ragazziiii!”. La sentite quella vocina? Il Grande Fratello di Barbara D’Urso sta tornando. Sì, a distanza di 15 anni dall’ultima volta su quel palco, Carmelita è di nuovo la conduttrice del reality di Canale 5 che partirà non appena calato il sipario sull’Isola dei Famosi. Segnate questa data: 23 aprile. Tra pochissimo, dunque, dopo la fortunatissima seconda edizione del GF Vip di Ilary Blasi, si torna alle ...

Chi è l’attivista Emma González - il Nuovo volto della lotta alle armi : Emma Gonzalez parla durante la manifestazione a Washington (Foto: JIM WATSON/AFP/Getty Images) “A tutti i politici che prendono finanziamenti dalla Nra: vergognatevi“. Pochi giorni dopo l’ennesima strage in una scuola americana, una ragazzina parla davanti ai microfoni di tutte le televisioni del Paese. Testa rasata, lacrime in volto, ma voce ferma. Chiama in causa direttamente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. ...

COLONY - Nuovo volto per la terza stagione! : Ultime notizie sulla terza stagione di COLONY, ancora avvolta nel mistero. Mentre USA Network non ha ancora annunciato una data per la premiere (vi sono ipotesi secondo cui il ritorno è previsto per fine Aprile o addirittura per il mese di Giugno), si aggiunge un Nuovo tassello al puzzle che compone lo scenario che vedremo nei prossimi episodi, grazie allo showrunner Ryan Condal. Andiamo a scoprire l'ultima news sull'attesa stagione della serie ...

Lewis Hamilton è il Nuovo volto di Tommy Hilfiger : Tutto è iniziato il giorno in cui Lewis Hamilton ha pensato che Tommy Hilfiger sarebbe stato lo sponsor ideale del team Mercedes AMG Petronas Motorsport. Ne ha parlato con Toto Wolff, team manager Mercedes, e l’accordo è stato preso. Del resto, se c’è di mezzo la volontà di uno dei più grandi piloti di Formula 1 con il record assoluto in termini di pole position, punti in carriera e numero di vittorie in circuiti diversi tutto ...

Democratici nel caos : il volto Nuovo è Di Pietro : Fallisce, quindi, il ritorno in politica per il quale il popolare Tonino le aveva tentate tutte. Anni fa cercando di cavalcare l'onda M5s, ma i suoi buoni rapporti con Beppe Grillo , e la Casaleggio ...

Milano. Ecco il Nuovo volto del centro sportivo Murat : Dal calcio a 6 al padel, dal fitness al tennis; e ancora il basket, la pallavolo, lo skatepark, aree verdi

Morto nel sonno un altro calciatore. Come Astori : un’altra tragedia nel calcio. Ancora più giovane del capitano della Fiorentina : la terribile notizia che ha (di Nuovo) sconvolto lo sport : Ancora una tragedia in un mondo, quello del calcio, che non sembra davvero trovare pace in questi primi, maledetti giorni di marzo. Quelli che hanno visto la serie A e il mondo intero stingersi commosso intorno alle lacrime della compagna e della figlia di Davide Astori, capitano della Fiorentina trovato senza vita nella sua camera d’albergo a Udine dove si trovava per disputare una sfida di campionato, Morto a seguito di un malore ...

ALICIA VIKANDER / Il Nuovo volto di Lara Croft : "Non potrei mai competire con Angelina Jolie" : ALICIA VIKANDER è la nuova Lara Croft in Tomb Rider, film nel quale avrà il difficile compito di sostituire l'icona Angelina Jolie. Ecco le sue dichiarazioni.