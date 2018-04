Nuovo governo - Mattarella convoca Fico al Quirinale alle 17 - : Una nota del Colle annuncia l'incontro del capo dello Stato con il presidente della Camera: potrebbe affidargli un incarico esplorativo "largo" per cercare una soluzione alla formazione del prossimo ...

Governo - Mattarella lancia Fico : ecco i termini del Nuovo incarico [LIVE] Video : LIVE nuovo Governo: Mattarella è pronto ad affidare l'incarico a Fico 07:32 - A 49 giorni dalle elezioni del 4 marzo, iniziera' la terza settimana di consultazione con i partiti per provare ad individuare una maggioranza di Governo. Dopo i tentativi messi in campo direttamente al Quirinale e a Palazzo Giustiniani, con l'esplorazione affidata al Presidente del Senato Maria Elisabetti Alberti Casellati, a partire da oggi - secondo quanto riportato ...

A che punto siamo con le trattative per la formazione del Nuovo governo : Roma, 22 apr. , askanews, Con un occhio al voto in Molise, i partiti aspettano le decisioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che dopo due giorni di riflessione domani dovrebbe ...

Ecco perché il voto in Molise è importante per la nascita del Nuovo governo : Il M5s punta a conquistare la sua prima regione, la Lega cerca il sorpasso su Forza Italia. Il risultato può influire sui rapporti di forza per costruire le alleanze per Palazzo Chigi. Quattro i candidati governatori, 16 le liste e oltre 300 gli aspiranti consiglieri regionali. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi ...

Nuovo governo - si va verso incarico esplorativo 'largo' a Roberto Fico - : Mattarella, salvo sorprese, potrebbe già lunedì convocare il presidente della Camera: a differenza di quanto successo con Casellati, potrebbe affidargli un incarico senza postille, in modo che possa ...

Nuovo governo dopo le elezioni? Ecco le 4 volte in cui si attese oltre 2 mesi Video : Sono passati ormai circa 50 giorni dalle elezioni politiche, e nonostante due giri di Consultazioni al Quirinale da parte del Presidente della Repubblica Mattarella e un tentativo di mandato esplorativo alla presidente del Senato Casellati, al momento non c'è ancora alcuna certezza su quanto tempo il Paese debba ancora attendere per avere un Nuovo #Governo. Quanto tempo passa in genere fra le elezioni e l'insediamento del Nuovo Governo? In molti ...

L.elettorale : Rossi (Confindustria) - modifica sia priorità Nuovo Governo : Palermo, 21 apr. (AdnKronos) - "Questa legge elettorale non ha creato stabilità e non ci ha consegnato un vincitore, anzi i partiti che preso meno voti sono quelli determinanti per la formazione del Governo. Spero che uno dei primi punti per il pRossimo Governo sia una modifica di questa legge". A d

Cultura : Rossi (Confindustria) - molto da fare - sia priorità Nuovo Governo : Palermo, 21 apr. (AdnKronos) – “Negli ultimi anni qualcosa è cambiato, penso al finanziamento dell’industria dell’audiovisivo, del cinema. Sono stati fatti dei passi in avanti soprattutto negli ultimi cinque anni, però molto ancora c’è da fare perché non c’è al mondo un Paese come il nostro. Abbiamo un patrimonio Culturale importantissimo, dobbiamo iniziare a sfruttarlo e valorizzarlo di più”. A dirlo ...

Lo stallo sul Nuovo governo - spiegato semplice : A che punto siamo arrivati dopo il terzo giro di consultazioni, andato di nuovo a vuoto The post Lo stallo sul nuovo governo, spiegato semplice appeared first on Il Post.

Nuovo governo - Mattarella si prende 48 ore. Berlusconi apre al Pd - ira di Salvini : La Casellati: "Ci sono spunti". Svolta del Cav, che ora pensa al Pd e accusa M5S: "A Mediaset pulirebbero i cessi". Salvini: "Sbaglia". E i 5 stelle al leader leghista: la sentenza stato-mafia pietra ...

Un governo Di Maio-Salvini è ancora possibile. E dietro il Nuovo scontro c'è una logica : La giornata era iniziata con l'ottimismo di Matteo Salvini. "È il giorno buono", aveva preconizzato il segretario leghista. A dare una svolta la telefonata con Luigi Di Maio, ripresa dei contatti dopo il silenzio dei giorni scorsi. Di rientro da una tappa elettorale a Catania, nelle consultazioni, a Palazzo Giustiniani, con Elisabetta Casellati, Salvini era apparso agli alleati, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, positivo ...