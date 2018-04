Nuovi render per Samsung Galaxy A6 e A6 Plus | ritratti con alcune cover ufficiali

BlackBerry Athena compare in Nuovi render con tastiera fisica e doppia fotocamera : BlackBerry Athena è uno dei pochi nuovi device Android del produttore in programma al momento ed è appena comparso in dei render che evidenziano la presenza di una tastiera fisica QWERTY e di una doppia fotocamera posteriore. In attesa di scoprire maggiori informazioni, scopriamo insieme il presunto nuovo BlackBerry Athena. L'articolo BlackBerry Athena compare in nuovi render con tastiera fisica e doppia fotocamera proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6 è protagonista di Nuovi render colorati a poche settimane dalla presentazione : Sembra che quest'anno OnePlus rilascerà il proprio top di gamma con qualche settimana di anticipo rispetto a quanto accaduto negli scorsi anni, come testimonia la mancata disponibilità di OnePlus 5T sul sito ufficiale. L'articolo OnePlus 6 è protagonista di nuovi render colorati a poche settimane dalla presentazione proviene da TuttoAndroid.

Diamo ancora uno sguardo a Motorola Moto G6 con tanti Nuovi render : Motorola Moto G6 continua a essere al centro di numerosi rumor, che oggi ci consentono di avere una conferma sul suo aspetto grazie a una nuova serie di render. L'articolo Diamo ancora uno sguardo a Motorola Moto G6 con tanti nuovi render proviene da TuttoAndroid.

Nuovi render per HTC U12+ mostrano splendide colorazioni Liquid Glass : Scopriamo HTC U12+ tramite Nuovi render, basati su quello mostrato qualche giorno fa da Evan Blass, che ci mostrano come potrebbero essere le colorazioni Liquid Glass del nuovo flagship. L'articolo Nuovi render per HTC U12+ mostrano splendide colorazioni Liquid Glass proviene da TuttoAndroid.

Il freddo non fa prendere l’influenza - ma #burian porta Nuovi virus. Ecco come difenderci : Da sempre la credenza che il freddo faccia prendere l’influenza è radicata in tutti gli italiani, eppure non è così. Infatti stare semplicemente all’aria aperta con temperature basse non porta influenza o altri sintomi parainfluenzali. L’influenza è causata da specifici virus che poco c’entrano con le temperature basse. Senza contare poi che i maggiori luoghi di contagio sono proprio quelli chiusi e caldi, come le case o ...