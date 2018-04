Nozze Apple-Shazam | l’Europa indaga sui rischi per il mercato streaming

wired

(Di lunedì 23 aprile 2018) Un matrimonio tra numeri uno nel settore della musica inche potrebbe creare problemi alla concorrenza. È questo il sospetto che ha indotto la Commissione europea ad aprire un’indagine sulla fusione tra, andata in porto alla fine dello scorso anno. La predominanza dei due operatori crea “preoccupazioni relative al fatto che in seguito al ‘takeover’ diotterrebbe l’accesso a dati commercialmente sensibili sui consumatori dei concorrenti per la fornitura di servizi“. Per Bruxelles questo “potrebbe permettere addi mirare direttamente ai clienti dei concorrenti e incoraggiarli a spostarsi sui servizi” offerti dal gruppo di Cupertino.Music, secondo i dati raccolti dall’Antitrust europeo, è il secondo fornitore più importante di servizi dimusicale nel vecchio ...