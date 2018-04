Non indossava correttamente il velo - massacrata dalla polizia : il video fa il giro del web : Oltre due milioni di persone hanno visto la polizia morale iraniana insultare e picchiare una ragazza di vent'anni “colpevole” di non indossare in modo appropriato il velo. L’aggressione, avvenuta in un parco pubblico, è stata filmata da un passante e il video è diventato virale grazie a Masih Alinejada, attivista per i diritti delle donne in Iran.Continua a leggere