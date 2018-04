“Non ci riesco più” La triste confessione della star protagonista dell’immortale “Mamma

“Non ci riesco - sto perdendo troppo sangue”. Attimi di apprensione per Linus che - in diretta radiofonica (e mentre sta facendo un’intervista) è costretto a fermarsi per un problema di salute. Il video di quei momenti : Sono stati momenti di apprensione quelli di ieri per Linus in diretta a Deejay chiama Italia, uno dei programmi radiofonici più longevi di sempre, il “più” su Radio Deejay. Durante l’intervista ad Alvaro Soler, cantante spagnolo ma anche showman in Italia (lo ricordiamo per essere stato giudice di X Factor 2016, l’anno di Arisa, come dimenticarlo?) e pochi minuti dalla diretta radiofonica di Deejay Chiama Italia, il popolare conduttore ha ...

“Non riesco…”. Frizzi - lo strazio di Carlo Conti. Sono passate due settimane dalla morte del conduttore ma l’amico - che ha preso il posto di Fabrizio a L’Eredità - sta vivendo nel tormento assoluto e nel silenzio. “Difficile andare avanti” - le sue parole : Fabrizio Frizzi è morto il 26 marzo per un’emorragia cerebrale. La sua scomparsa ha sconvolto tutti. Ovviamente la sua famiglia ma anche i colleghi, gli amici, la gente normale che in Frizzi vedeva una persona “normale”. Era buono, professionale, gentile, garbato e tutti, per questo, lo amavano. E la sua morte è stata un colpo per tutti. Uno di quelli che ha “accusato” di più questa perdita è l’amico e collega Carlo Conti che, di Frizzi, ha ...

Malala Yousafzai torna in Pakistan/ A casa sei anni dopo il terribile attentato : “Non riesco a crederci” : Malala Yousafzai torna in Pakistan, a casa sei anni dopo il terribile attentato: “Non riesco a crederci”. La 20enne attivista per le donne, ha rimesso piede dopo l’attacco jihadista(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 12:20:00 GMT)

“Non riesco a parlare…”. Lacrime per Antonella Clerici. La conduttrice de La prova del cuoco - nel pieno della diretta - scoppia in un pianto a dirotto. Nessuno può consolare il suo immenso dolore : Giorni difficili per la televisione italiana. La morte di Fabrizio frizzi ha creato un forte sentimento di cordoglio nei tanti colleghi che lo stimavano come professionista e che erano legati a lui da sentimenti di sincero affetto. Questa mattina nella sede Rai di Viale Mazzini e stata allestita la camera ardente che sarà aperta fino alle 18 e domani 28 marzo si svolgeranno i funerali presso la Chiesa degli Artisti di piazza del Popolo. ...

Fabrizio Frizzi - le parole di Rita Dalla Chiesa : “Non riesco a dormire. Ma non scrivo niente perché dovrei scrivere tutto” : ?? “Non riesco a dormire. Ma non scrivo niente, perché’ dovrei scrivere il tutto. E il tutto, stanotte, preferisco, tenermelo dentro“. Con queste parole Rita Dalla Chiesa ha ricordato su Facebook l’ex marito Fabrizio Frizzi. Rita e Fabrizio si sono innamorati nel 1982 e sono stati sposati dal 1992 al 1998. La Dalla Chiesa ha espresso il suo grande dolore in queste parole e ha poi risposto a chi, su Twitter, ha ricordato ...

“Non riesco ad allacciare le stringhe delle scarpe” : così Alfie - 10 anni - scopre di essere malato : La storia a lieto fine di Alfie Butt raccontata dalla mamma alla stampa inglese: dopo aver scoperto improvvisamente di avere una rara malattia cerebrale, il bambino, all'epoca di soli 10 anni, è riuscito miracolosamente a guarire.Continua a leggere

Ciriaco De Mita a Che tempo che fa : “Non riesco a capire cosa accade. Forza Italia si estingue - non aveva grande storia” : “Faccio politica da quando ho cominciato a capire” inizia così la lunga intervista di Ciriaco De Mita a Che tempo che Fa dI Fabio Fazio su Rai 1, che sulla situazione politica uscita dalle ultime elezioni ammette subito: “Per la prima volta non riesco a capire cosa accade, può accadere di tutto”. L’ex Presidente e dal 2014 sindaco di Nusco ha poi puntualizzato “Guardando l’esistente la soluzione è difficile perché le posizioni politiche sono in ...

“Non ti sei regolata!”. Uomini e Donne - i fan contro Sara per ‘quel’ dettaglio. “Non riesco nemmeno a guardarti” - dice Lorenzo prima di baciarla in esterna e - in quel preciso istante - in rete si scatena il caos : critiche a non finire per la tronista : Uomini e Donne, come di consueto la nuova settimana comincia con il trono classico. Quindi Sara, Nilufar, Nicolò e Mariano. Ma la parte più succosa riguarda la prima tronista, la Affi Fella che, come dicevano le anticipazioni, ha baciato Lorenzo Riccardi. Ma sono andate in onda anche le esterne con altri due corteggiatori, Nicolò Fabbri e Luigi Mastroianni. Il primo ha organizzato un giro sul quad, ma la tronista ha voluto evitare e ...

“Non riesco più a smettere”. L’incredibile trasformazione di questa bellissima ragazza - schiava dell’idea di diventare una “Barbie vivente”. Operazioni - ritocchini - trucco pesante. Oggi è così (completamente rovinata) : Una ragazza bellissima, con capelli biondi e uno sguardo magnetico capace di far perdere la testa a chiunque. E che però viveva nell’ossessione di voler sembrare qualcos’altro, qualcun altro. Al punto da arrivare a spendere oltre mille euro al mese per una serie di ritocchini, trucchi e interventi, così da assomigliare a una “Barbie umana”, espressione tanto abusata quanto azzeccata in casi come questo. Lei, ...