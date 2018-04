‘Non c’è posto in cui non ci si possa sentire a casa’ | Esther ci racconta la sua

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 aprile 2018) Oggi vi raccontiamo la storia diZanda, ragazza di 24 anni di origini sarde, che nel 2017 ha partecipato a due progetti di volontariato in Turchia, a Sivas e a Mersin. Vi raccontiamo la sua esperienza appena in tempo, prima che parta per un nuovo progetto in Israele della durata di un anno. Sì perché – come avrete modo di leggere – il viaggio perè un’avventura da vivere a pieno, una gemma preziosa da aggiungere al proprio bagaglio esperienziale. Preceduta dal suo stesso interesse personale e accademico per la cultura e la politica turca,giunge a Sivas in pieno periodo di referendum. Da qui, l’apprendimento delle prime due parole turche : evet e hayır (“sì” e “no”). Le prime di una lunga serie, fino ad augurare kolay gelsin a un lavoratore o anche gözün aydın, letteralmente “che i tuoi occhino illuminarsi”. Il primo ambientamento deriva, quindi, ...