Nicaragua | Ortega ritira riforma pensioni

Nicaragua - 25 morti in scontri contro riforma pensioni. Ortega : “Trattiamo” : Almeno 25 persone sono morte in Nicaragua durante gli scontri di questa settimana tra polizia e manifestanti che si oppongono alla riforma pensionistica del governo di Daniel Ortega. L’ultimo bilancio delle vittime lo ha fornito il Centro nicaraguense per i diritti umani, che ha parlato anche di 67 feriti, 43 dispersi e di 20 persone arrestate. Il presidente Ortega ha detto che il suo governo è pronto ad avviare negoziati sulla riforma del ...

