Nicaragua | almeno 29 morti in sei giorni di protesta

Almeno 25 morti in Nicaragua nelle proteste contro la riforma delle pensioni. Il presidente Ortega pronto a trattare : Almeno 25 morti, 67 feriti, 43 dispersi e 20 arresti: è il bilancio di cinque giorni di proteste in Nicaragua contro la riforma delle pensioni proposta dal governo del presidente Daniel Ortega, secondo i dati diffusi dal Centro nicaraguense per i diritti umani e dall'Iniziativa dei difensori dei diritti umani. Le due organizzazioni hanno riferito che 17 persone, tra cui un poliziotto, sono morte in scontri violenti a Managua ed in due ...

Nicaragua : scontri contro riforma pensioni - almeno 10 vittime