Nibali | Liegi da dimenticare Jungels batte l' altra Italia

Ciclismo : Gasparotto e Formolo - che conferme a Liegi! Pozzovivo - è forma Giro. Nibali fatica alla Doyenne - Aru al Giro delle Alpi : Tour of the Alps e Liegi-Bastogne-Liegi, le due corse più importanti della scorso settimana. Impegnati, ovviamente, anche tanti italiani: come di consueto, andiamo a vedere come si sono comportati gli azzurri presenti e con quali prospettive alcuni di questi possono attaccare la prossima parte di stagione. Partiamo proprio dalla Liegi, ultima Monumento della prima parte di stagione. Ben tre azzurri hanno chiuso nella top 10: Domenico Pozzovivo, ...

Liegi-Bastogne-Liegi 2018 : le pagelle. Capolavoro di Bob Jungels - Quick-Step Floors dominante. Delude Nibali - bene Pozzovivo e Formolo : Un Capolavoro firmato Quick-Step Floors: la compagine belga domina la Doyenne, Bob Jungels è il terzo lussemburghese che conquista la Liegi-Bastogne-Liegi. Un vero e proprio trionfo per il campione nazionale che ha dato spettacolo attaccando lontano dal traguardo e resistendo alla progressione dei rivali. Seconda piazza a sorpresa per il canadese Woods, terzo Bardet. Davvero molto bene gli italiani, che hanno disputato una gran gara.

Liegi-Bastogne-Liegi 2018 : Bob Jungels fa saltare il banco. Bene Formolo e Pozzovivo - Nibali senza energie : Volata ad Ans? No, grazie! La quarta Classica Monumento della stagione è tutta della Quick-Step Floors e in particolare di Bob Jungels, che ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi 2018 con uno splendido attacco di quasi 20 chilometri portato sulla Côte Roche-aux-Faucons, partendo in contropiede dopo un primo allungo del compagno di squadra Gilbert e difeso alla perfezione da Julian Alaphilippe, saltato sulle ruote di tutti i contrattaccanti nei ...

LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2018 in DIRETTA : Vincenzo Nibali sogna la Doyenne. Valverde e Alaphilippe favoriti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Liegi-Bastogne-Liegi 2018. La Doyenne raggiunge quest’anno la 104ma edizione e offrirà grande spettacolo con il suo durissimo percorso e con tanti campioni al via. Saranno 258 km di battaglia, con i corridori che affronteranno ben undici côte, tra cui la mitica Redoute, che con i suoi 2 km al 9% rappresenta il simbolo di questa corsa, e la Côte de Saint-Nicolas, che termina a soli 5 km dal traguardo ...

