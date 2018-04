New York | accelera Kohl' s

New York : in acquisto Patterson Companies : Brilla Patterson Companies , che passa di mano con un aumento del 2,19%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di ...

Vola a New York Tractor Supply : Brilla Tractor Supply , che passa di mano con un aumento del 2,47%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Petrolio : in forte calo a New York : ANSA, - NEW York, 23 APR - Petrolio in forte calo a New York scambiato a 67,33 dollari al barile , -1,56%, . 23 aprile 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Il runner non vedente che corre guidato dal figlio : "Sogno la maratona di New York" : Gabriele Pianu ha perso la vista a causa di un incidente sul lavoro, dopo essere rimasto sepolto sotto 40 quintali di legno nella falegnameria che condivideva con il fratello a Milano: quando si è risvegliato dopo quindici...

Ex Libris The New York Public Library - di Frederick Wiseman : È politica, pura e necessaria. Titolo originale: Ex Libris: New York Public Library Regia: Freerick Wiseman Distribuzione: I Wonder Pictures Durata: 197 Origine: Usa 2017

La metro di New York rende omaggio a David Bowie : Il legame tra David Bowie e New York viene celebrato in queste settimane dalla stessa metropolitana della Grande Mela, che in occasione dell’esposizione David Bowie is in scena al Brooklyn Museum ha deciso di rifarsi il look. Con tanto di saetta colorata, ovviamente. Il curioso makeover, di cui potete vedere alcune immagini nella nostra gallery, ha visto protagonista in particolare la stazione della fermata di Broadway Lafeyette, ...

Tatuaggi e street style : da New York a Berlino le emozioni sono scritte sulla pelle : ... ha redatto un libro con oltre 400 ritratti di persone tatuate , interviste e profili degli studi e degli artisti più in voga al mondo. Un pellegrinaggio all'altare dell'inchiostro con otto tappe ...

A New York sono state ritrovate 17mila spedizioni mai consegnate da un postino : Lo scorso giovedì un postino di Brooklyn, a New York, è stato accusato di aver trattenuto e non aver mai consegnato 17.000 spedizioni. Il New York Times ha spiegato che l’uomo è stato scoperto dopo che qualcuno aveva contattato l’ispettorato generale della The post A New York sono state ritrovate 17mila spedizioni mai consegnate da un postino appeared first on Il Post.

Gli Mtv Video Music Awards tornano a New York : "Non c'è posto migliore di New York dove realizzare gli MTV VMAs in una delle location più iconiche al mondo". "Siamo veramente molto contenti del ritorno degli MTV VMAs a New York per l'annuale ...

TV - Rai5 : “Tre città - un secolo” alla scoperta di New York nel 1951 : New York, 1951. La Seconda guerra mondiale è alle spalle, nell’aria si respira voglia di novità e trasgressione. Una nuova generazione di artisti americani prepara il cammino verso quella che sarà la rivoluzione culturale degli Anni Sessanta. Sono i temi al centro dell’ultimo episodio della serie “Tre città, un secolo”, in onda lunedì 23 aprile alle 20.20 su Rai5. Nei locali della Grande Mela i più grandi jazzisti cambiano per sempre la ...

Gli Mtv Video Music Awards tornano a New York : Indietro 22 aprile 2018 2018-04-21T12:08:19+00:00 Photo by Dia Dipasupil/Getty Images for MTV ROMA – L’edizione 2018 degli “MTV VMAs” tornerà a New York. L’appuntamento è per lunedì 20 agosto in diretta dal Radio City Music Hall. Nei giorni scorsi, nella grande mela è avvenuto un simbolico allunaggio sulla Avenue of the Americas per sancire il gradito […]

New York - rivoluzione a Central Park : stop alle auto dopo un secolo - : La circolazione dei veicoli, ancora permessa in alcune strade che attraversano il polmone verde della città, sarà vietata dal prossimo 27 giugno. Lo ha annunciato il sindaco Bill de Blasio: "Ci sarà ...