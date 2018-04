Nel Mediterraneo livelli di microplastiche comparabili a quelli del Nord Pacifico

Studio : Nel Mediterraneo livelli microplastiche come nel Pacifico : Roma, 23 apr. , askanews, Nelle acque marine superficiali italiane si riscontra un'enorme e diffusa presenza di microplastiche comparabile ai livelli presenti nei vortici oceanici del nord Pacifico, ...

Ambiente - Greenpeace : Nel Mediterraneo livelli di microplastiche paragonabili a quelli dei vortici di plastica del Pacifico : Nelle acque marine superficiali italiane si riscontra un’enorme e diffusa presenza di microplastiche comparabile ai livelli presenti nei vortici oceanici del nord Pacifico, con i picchi più alti rilevati nelle acque di Portici (Napoli) ma anche in aree marine protette come le Isole Tremiti (Foggia). Sono questi alcuni dei risultati principali diffusi oggi dall’Istituto di Scienze Marine del CNR di Genova (ISMAR), dall’Università ...

Roger Waters - sold out a Milano. E dal palco l’ex Pink Floyd elogia gli italiani : “Salvate i rifugiati Nel Mediterraneo - grazie” : sold out per la prima data italiana del tour di Roger Waters, che ieri, martedì 17 aprile, si è esibito al Mediolanum Forum di Assago, a Milano. Durante il concerto l’ex bassista dei Pink Floyd ha salutato il pubblico accennando alcune parole in italiano, e poi ha ringraziato il nostro Paese per l’accoglienza dei migranti. “L’Italia ha molte cose fantastiche, e una di queste è il fatto che salva regolarmente i rifugiati ...

Migranti : Oim - 557 morti Nel Mediterraneo da inizio 2018 : GINEVRA - Dall'inizio dell'anno, 557 Migranti hanno perso la vita nel Mediterraneo mentre tentavano di raggiungere l'Europa, secondo le ultime stime rese note oggi a Ginevra dall'Organizzazione ...

Sono stati salvati 500 migranti oggi Nel Mediterraneo : Roma, 13 apr. , askanews, Sono quasi 500 i migranti tratti in salvo oggi nel Mediterraneo Centrale, in 3 distinte operazioni di soccorso, coordinate dalla Centrale Operativa della Guardia Costiera a ...

La Task Force russa Nel Mar Mediterraneo : Le aree costiere della Siria sono interdette alla navigazione a causa della prevista esercitazione della Marina russa. È quanto si legge nell'avviso internazionale per il personale dell'aviazione , ...

Siria : scatta l'allerta sulle rotte aeree Nel Mediterraneo orientale : L'Agenzia europea per la sicurezza aerea , Easa, ha diramato un'allerta sulle rotte aeree del Mediterraneo orientale. Secondo quanto riportano i media internazionali, l'allarme è stato emesso "a causa ...

Pantano diplomatico all'Onu. I veti bloccano ogni intesa - allerta Eurocontrol sui voli Nel Mediterraneo est : L'Onu si impantana ancora, non si trova l'intesa al tavolo dei diplomatici sul presunto attacco chimico di Bashar al Assad a Douma. Il Consiglio di sicurezza Onu boccia anche la terza bozza di risoluzione presentata dalla Russia, che chiedeva l'invio di investigatori Opac per indagare, mentre Mosca, dal canto suo, pone il veto alla bozza Usa per istituire un nuovo meccanismo d'inchiesta indipendente.Manovre diplomatiche che falliscono, manovre ...

Siria - allerta su rotte aeree Nel Mediterraneo orientale : "Possibile blackout per lancio di missili" : "Si consiglia - si legge in una nota di Eurocontrol - di pianificare le proprie operazioni di volo nell'area dell'Est Mediterraneo/Nicosia"

Siria - sale la tensione Nel Mediterraneo “Cacciatorpediniere Usa va verso Tartus” “Sorvolato a bassa quota da caccia russi” : Aveva annunciato “decisioni importanti in 24-48 ore” Donald Trump. “Non escludo alcuna opzione”, aveva detto il presidente degli Stati Uniti presiedendo una riunione di governo alla Casa Bianca durante la quale definiva “odioso” il presunto attacco chimico contro i civili che venerdì ha ucciso almeno 70 persone a Douma, nella Ghouta orientale. Washington potrebbe aver fatto la prima mossa sullo scacchiere: secondo il ...

Cade un elicottero della Marina Morto uno dei 5 dell'equipaggio Precipitato Nel Mediterraneo : Un elicottero della Marina militare impegnato nell'operazione Mare sicuro nel Mediterraneo e' caduto in mare durante un'esercitazione notturna Segui su affaritaliani.it

Un elicottero della Marina militare è precipitato Nel Mediterraneo : Uno dei cinque occupanti a bordo è morto The post Un elicottero della Marina militare è precipitato nel Mediterraneo appeared first on Il Post.