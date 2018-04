Nel Mediterraneo livelli di microplastiche comparabili a quelli del Nord Pacifico

Ambiente - Greenpeace : Nel Mediterraneo livelli di microplastiche paragonabili a quelli dei vortici di plastica del Pacifico : Nelle acque marine superficiali italiane si riscontra un’enorme e diffusa presenza di microplastiche comparabile ai livelli presenti nei vortici oceanici del nord Pacifico , con i picchi più alti rilevati nelle acque di Portici (Napoli) ma anche in aree marine protette come le Isole Tremiti (Foggia). Sono questi alcuni dei risultati principali diffusi oggi dall’Istituto di Scienze Marine del CNR di Genova (ISMAR), dall’Università ...

Roger Waters - sold out a Milano. E dal palco l’ex Pink Floyd elogia gli italiani : “Salvate i rifugiati Nel Mediterraneo - grazie” : sold out per la prima data italiana del tour di Roger Waters, che ieri, martedì 17 aprile, si è esibito al Mediolanum Forum di Assago, a Milano. Durante il concerto l’ex bassista dei Pink Floyd ha salutato il pubblico accennando alcune parole in italiano, e poi ha ringraziato il nostro Paese per l’accoglienza dei migranti. “L’Italia ha molte cose fantastiche, e una di queste è il fatto che salva regolarmente i rifugiati ...