Trump "non faràsostanziali, come la rimozione delle sanzioni, finché la Corea del Nord non avrà smantellato in modo sostanziale il suo programma nucleare". Lo ha detto un dirigente dell'amministrazione Usa al WSJ. Per avere un alleggerimento delle sanzioni, quindi, a Pyongyang non basterà l'annuncio di aver sospeso i test missilistici e nucleari e l'intenzione di chiudere un sito per gli esperimenti atomici.(Di lunedì 23 aprile 2018)