Nba | Cleveland e Indiana vanno sul 2-2

Playoff Nba 2018 - Indiana-Cleveland 100-104 : i Cavs sono ancora vivi - James e Korver firmano il 2-2 : Lo spartito delle partite tra Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers sta cominciando ormai a seguire sempre lo stesso spartito. In mezzo a uno scontro duro, fisico e a volte sopra la linea , ...

Nba Playoff 2018 : Cleveland va sul 2-2. Pareggiano anche Milwaukee e Washington. Prima vittoria di San Antonio : Continuano i Playoff NBA con quattro gare nella notte. I Cleveland Cavaliers Pareggiano la serie contro Indiana al termine di un’altra sfida molto combattuta. Finisce 104-100 per LeBron e compagni al termine di una partita che ha visto i Cavs essere anche abbastanza in controllo nei primi due quarti (chiusi sopra di 12), per poi subire la rimonta dei Pacers nel terzo quarto. Finale tirato nel quale sono decisive due triple di Korver nel ...

Nba - Cleveland - che stile : completi firmati per tutta la squadra - cortesia di LeBron James : Al momento dell'arrivo alla Bankers Life Fieldhouse di Indianapolis, sede di gara-3 della serie di primo turno tra Indiana e Cleveland, del pullman con tutti i Cavs al gran completo, una scena quasi ...

Nba - Indiana rimonta e vince - ora è sul 2-1 su Cleveland : Nuovo turno dei playoff Nba questa notte. Gli Indiana Pacers hanno battuto i Cleveland Cavaliers 92-90 e si sono portati sul 2-1. Risultato un pò inatteso, ma forse non del tutto, visto che i Cavs in ...

Playoff Nba 2018 - Indiana-Cleveland 92-90 : rimonta Pacers da -17 - Bogdanovic MVP con 30 punti - è 2-1 : ... che supera Kobe Bryant al sesto posto assoluto per presenza nella postseason, è una sconfitta e ora gara-4 ancora a Indianapolis, in programma domenica notte , con diretta su Sky Sport, diventa ...

Nba 2018 : Indiana rimonta e batte Cleveland in gara-3. Accorciano Washington e Milwaukee : Gli Indiana Pacers fanno sul serio. Sembrava tutto apparecchiato per la vittoria dei Cleveland Cavaliers in gara-3 dei playoff NBA, avanti 40-57 all’intervallo, ma nel secondo tempo ecco la rimonta che ha portato Victor Oladipo e compagni avanti 2-1 nella serie. Un successo per 92-90 firmato non solo della guardia (18 punti), ma soprattutto da Bogdan Bogdanovic, autore di 19 dei suoi 30 punti nella seconda parte di gara (con 7/9 da tre ...

Nba - playoff : James trascina Cleveland in gara-2 - Houston allunga : Nba, playoff: James trascina Cleveland in gara-2, Houston allunga Nella notte Nba un super LeBron James mette a referto una doppia doppia da 46 punti e 12 rimbalzi per trascinare Cleveland alla vittoria in gara-2 playoff contro Indiana (100-97) e portare la serie sull’1-1. Utah sbanca Oklahoma (102-95) con Mitchell sugli scudi grazie a 28 […]

Basket - playoff Nba : LeBron rialza Cleveland - Houston si divora Minnesota : WASHINGTON - Cleveland rialza la testa dopo la sconfitta in gara-1 e pareggia , 1-1, i conti nella sfida con Indiana valida per il primo turno dei playoff. A prendere per mano i Cavs è, come sempre, ...

Playoff Nba 2018/ Le gare della notte : Cleveland rischia lo 0-2 - OKC e Houston in carrozza? : Playoff NBA 2018: le partite della notte. Alla Quicken Loans Arena i Cleveland Cavaliers rischiano di finire sotto 0-2 e andare a Indianapolis dovendo vincere due partite fuori casa(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 01:00:00 GMT)

Playoff Nba - Cleveland ko in casa : Nel primo turno di Playoff Nba sorpresa a Cleveland dove gli Indiana Pacers riescono a superare i Cavaliers per 98-80. Per gli ospiti in evidenza Victor Oladipo, autore di 32 punti, mentre per i Cavs ...

Basket - playoff Nba partenza falsa Cleveland - Harden trascina Houston : WASHINGTON - Colpaccio Indiana in casa di Cleveland e LeBron per la prima volta in carriera conosce il sapore della sconfitta all'esordio nei play-off. Il Prescelto aveva fin qui collezionato 12 ...

Nba Playoff - Cleveland Cavaliers - LeBron James/ Brutta sconfitta contro Indiana Pacers : Nba Playoff, Cleveland Cavaliers, LeBron James: Brutta sconfitta contro Indiana Pacers. Non basta la grande partita disputata dall'ala classe 1984 di Akron, streapitoso Victor Oladipo.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 10:02:00 GMT)

Nba playoff - Oladipo 32 e Indiana sbanca Cleveland. Oklahoma City stende Utah : Cleveland-Indiana 80-98 , Simone Sandri, Indiana fa subito capire che questa volta il primo turno non sarà per nulla una passeggiata per Cleveland. I Pacers si affidano alle giocate di un super Victor ...