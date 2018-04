Nato il Royal Baby | è un maschio

H1Z1 è torNato : scordatevi la Battle Royale - l'Auto Royale è il futuro - intervista : Vi ricordate di H1Z1? Fu uno dei primi Battle Royale ad ottenere un notevole successo su Steam, ma il numero di giocatori è calato drasticamente da quando PlayerUnknown's Battleground e Fortnite hanno acquisito il monopolio del genere.H1Z1 (conosciuto precedentemente come H1Z1: King of the Kill) si è recentemente liberato dell'etichetta Early Access introducendo una nuova modalità chiamata “Auro Royale”. Gli sviluppatori di Daybreak descrivono ...