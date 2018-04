Nathaly Caldonazzo dopo l’incidente Volto tumefatto e rabbia | “Inchiodata al letto con

“Rabbia per chi me lo fatto”. Caldonazzo : video choc. Un colpo durissimo per Nathaly che dall’ospedale esprime tutto il suo dolore. L’attrice irriconoscibile dopo la terribile paura : Un’esperienza bruttissima e che sicuramente difficilmente potrà dimenticare. Nathaly Caldonazzo è rimasta vittima di un incidente e dall’ospedale ha voluto condividere con i fan la sua situazione. Rabbia e sconforto: questi i due sentimenti dell’attrice in questi giorni. L’ex stella del Bagaglino, che è stata coinvolta in un incidente stradale pochi giorni fa, ha pubblicato un forte video sul suo profilo Instagram ...