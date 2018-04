Napoli | una notte in piazza Invasione a Capodichino

Napoli - è festa grande in città : inizia una lunga notte di botto - fuochi d’artificio e caroselli [VIDEO] : Napoli, dopo l’impresa contro la Juventus è festa grande. Successo della squadra di Maurizio Sarri all’ultimo respiro, quando la partita sembrava indirizzata verso lo 0-0 stacco di testa da parte di Koulibaly che ha fissato il match sullo 0-1. Adesso la situazione si è ribaltata, dal punto di vista psicologico gli azzurri sono nettamente superiori, delirio a Napoli dopo il successo, caroselli e fuochi d’artificio. GUARDA IL VIDEO ...

VIDEO Gol di Koulibaly : Juventus-Napoli 0-1 nella sfida scudetto. Il colpo di testa che fa sognare una città! : Koulibaly ha segnato la rete che ha deciso Juventus-Napoli, la sfida scudetto. Il difensore ha siglato il gol al 90′ con un eccezionale colpo di testa che ha sorpreso la difesa bianconera e Gigi Buffon. Gli azzurri hanno vinto la partita per 1-0 e si sono così portati a un solo punto di distacco dalla Juventus quando mancano quattro partite al termine del campionato: la Serie A è partita, la volata tricolore è lanciata. Di seguito il VIDEO ...

Vittoria contro Paola : Juve-Napoli è una sfida 'bollente' FOTO : E a rendere bollente lo scontro ci pensano due tifose illustri che hanno fatto del mondo dell'hard il proprio lavoro. Da un lato la pornostar Vittoria Risi, da sempre tifosa della Juventus che più ...

Juve-Napoli : tutti i numeri di una gara-scudetto : Juve-Napoli: tutti i numeri di una gara-scudetto Una notte stellare, una sfida da non perdere: Juve-Napoli non è una partita sulla strada per lo scudetto. E’ la partita scudetto. I bianconeri arrivano al confronto dell’Allianz Stadium con 4 punti di vantaggio sugli azzurri e con due risultati su tre a loro favore. Dal canto suo […]

Juve-Napoli - molto più di una partita di calcio : due mondi contro : molto più di una partita di calcio. Juve-Napoli di stasera che può valere un pezzo di scudetto è la sfida tra due mondi contro: le due principali squadre che rappresentano le due Italie più diverse, quella del Nord sabaudo e quella del Sud borbonico. Sono due Italie unite dalla stessa appartenenza nazionale ma separate da non indifferenti dettagli culturali e identitari, con la ferita aperta della spedizione dei mille che ha fatto l’Italia ...

Juventus-Napoli - Allegri : “Dybala sta bene - devo decidere. Sarri ha la fortuna di…” : Juventus-Napoli, Allegri- Un Massimiliano Allegri raggiante e sorridente quello presentatosi in conferenza stampa alla vigilia del big match scudetto. SU DYBALA E LA FORMAZIONE “Non ho ancora deciso. Dybala sta bene. Ha giocato anche a Crotone. Stanno bene tutti. Non ho deciso se giocheremo con tre o quattro attaccanti, anche Cuadrado sta bene. Abbiamo recuperato […] L'articolo Juventus-Napoli, Allegri: “Dybala sta bene, devo ...

Corsa scudetto : brividi a Torino. Juve-Napoli - tutto in una notte : tutto in una notte: il Napoli tenta il miracolo, pensando a quello di San Gennaro, per riagganciare una Juventus proiettata verso l’ennesimo scudetto consecutivo. Nel turno di mercoledì i partenopei in un quarto d’ora sono passati dal -9 a -4. Se vince a Torino e la Roma stoppa i bianconeri all’Olimpico, oltre alla sfida contro l’Inter di Icardi, lo scudetto può virare al Sud. Impresa ardua, considerando la forza della ...

Napoli - raid contro l'auto del consigliere comunale Gaetano Troncone : Atto vandalico, da parte di ignoti, perpetrato ai danni dell'auto del consigliere comunale di Napoli Gaetano Troncone. A darne notizia è il consigliere in persona sul suo profilo social. l'auto, di ...

La lezione di una mamma : calcio e sport contro la violenza a Napoli : ... voluto dall'editore Laterza, lo storico Luigi Mascilli Migliorini ha affermato che Napoli può essere riconosciuta nel mondo per Croce, per Vico, ma anche per Maradona, e che il biglietto 'Napoli', ...

Calcio amarcord : una Signora da applausi - rivivi Juventus-Napoli 4-3 del 1993 : I bianconeri conquistano un successo sofferto, ma molto importante. Il Napoli tiene testa, ma alla fine si arrende

"In una serata un parcheggiatore abusivo può guadagnare tremila euro" : dossier a Napoli : "In una sola serata un parcheggiatore dello Stadio San Paolo può guadagnare tremila euro": è quanto si legge in un dossier elaborato dai Verdi. Parcheggiatori abusivi a Napoli Il fenomeno viene...

Napoli - Martens : 'Dobbiamo dare tutto - speriamo in una grande partita' : Dries Mertens , attaccante del Napoli , ha parlato ai microfoni di Sky Sport nell'immediata vigilia della partita che gli azzurri giocheranno contro l' Udinese . Il belga siederà in panchina, titolare Milik . Queste le sue dichiarazioni: 'Siamo qui per giocare una grande ...

Napoli : pronta una super offerta per Zielinski - il Liverpool è pronto ad offrire 57 milioni di sterline : Il Napoli rischia di perdere un pezzo da 90 dalla sua rosa. Stando a quanto riportato dal “Daily Mirror”, il Liverpool starebbe preparando una nuova offensiva per arrivare a Piotr Zielinski. Dopo aver già tentato di acquistare il centrocampista polacco due stagioni fa, il club inglese è ora pronto a offrire 57 milioni di sterline per convincere De Laurentiis. L'articolo Napoli: pronta una super offerta per Zielinski, il Liverpool è pronto ad ...

Napoli - pochi genitori in piazza per Nico : una delegazione incontra l'assessore Palmieri : Sono un centinaio i genitori scesi in piazza stamattina a Napoli per dire 'no allo sballo' della movida notturna e chiedere un incontro al questore di Napoli Antonio De Iesu e al sindaco di Napoli ...