Napoli | ora il pericolo si chiama euforia Hamsik | ' ' Vincerle tutte e sperare' '

Napoli - Aurelio De Laurentiis : 'Ora sarà bellissimo' : Napoli - Il sogno. Poi il colpo. E l'orgasmo. Pazzesca e incredibile, straordinaria e strepitosa: è la notte di Napoli. Un'esplosione: bum. Come i caroselli di auto e i fuochi d'artificio che ...

VIDEO / Juventus Napoli (0-1) : highlights e gol. Cuadrado d'orgoglio : siamo ancora davanti noi (Serie A) : VIDEO Juventus Napoli (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita valida nella 34^ giornata della Serie A. Le immagini salienti della sfida all'Allianz Stadium.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 11:58:00 GMT)

Napoli - diecimila tifosi hanno festeggiato all'aeroporto la vittoria contro la Juventus. Sarri guarda avanti : 'Ora pensiamo alla Fiorentina' : Napoli - Napoli ha dormito poco, ma il risveglio è stato comunque dolce. Perché la vittoria con la Juventus è stata festeggiata fino all'alba. diecimila tifosi hanno aspettato l'arrivo della squadra ...

Ultime partite Juventus e Napoli - il calendario a confronto. Le stellette di difficoltà delle avversarie. Programma - orari e date : Juventus e Napoli si giocano tutto nelle Ultime quattro giornate, la volata scudetto è lanciata. I partenopei hanno vinto lo scontro diretto e si sono portati a un solo punto di distacco dai bianconeri quando mancano quattro giornate al termine del campionato: si decide tutto in quattro settimane, quattro weekend di paura, quattro turni in cui può succedere davvero di tutto. I Campioni d’Italia vogliono proseguire la propria striscia ...

Zoff : 'Grande Napoli - ma la Juve ora faccia la Juve' : Dino Zoff, ospite di 'Radio Anch'io Sport' su RadioUno, riconosce i giusti meriti alla squadra di Sarri, che ieri sera ha espugnato lo Stadium portandosi a -1 dai bianconeri a 4 giornate dalla fine. ...

Allegri : “complimenti al Napoli - ora con l’Inter sarà decisiva” : “È stata una partita bruttissima, con zero tiri in porta. Noi abbiamo avuto difficoltà, ma potevamo e dovevamo chiuderla sul pari: purtroppo sull’angolo non abbiamo marcato e preso il gol. Il Napoli ha fatto quello che doveva, ha tenuto più palla e gli vanno i complimenti, perché hanno dei meriti. Siamo ancora in testa, abbiamo due partite in casa e due fuori, ma ora per noi la partita decisiva sarà quella di sabato a Milano”. ...

Juventus-Napoli 0 a 1 - i tifosi campani sognano in grande : “Ora è tempo di scudetto. Emozione grandissima” : In migliaia i tifosi napoletani sono accorsi all’aeroporto di Capodichino per accogliere la squadra di ritorno da Torino dopo lo 0 a 1 inflitto alla Juventus. “È un’Emozione grandissima, mai provata fino ad ora. Ci meritiamo questa vittoria e dobbiamo andare avanti. Stiamo aspettando i giocatori per omaggiarli” “Il gol al 90° è stato del tutto inaspettato e ci ha lasciato senza parole. Adesso possiamo sperare molto ...

Bergomi sicuro : 'Juve - lo scudetto ora è al 60% del Napoli' : Beppe Bergomi , ex difensore dell'Inter, parla così a Sky Sport dopo Juventus-Napoli: 'Lo scudetto ora è al 60% del Napoli, al 40% della Juventus. Per me mentalmente c'è stato il sorpasso e va visto il calendario'.

Juve in ginocchio - ora il Napoli può davvero sognare : Il Napoli, al 90', con un potentissimo colpo di testa di Koulibaly, su corner di Callejón, vince a Torino contro la Juventus: 1-0 e meno 1 a quattro giornate dal termine, con i bianconeri chiamati a due trasferte insidiose: a San Siro contro l'Inter e all'Olimpico con la Roma. Nei giorni di Diego Armando Maradona in Italia, i partenopei mettono le mani su uno scudetto che sembrava impossibile. La Vecchia Signora è stanca, smarrita, ...

Prossima partita Napoli : sfida al ‘Franchi’ contro la Fiorentina! Data - programma - orario e tv : Il gol di Koulibaly nello scontro diretto contro la Juventus ha completamente riaperto la lotta per lo scudetto. Ora il Napoli si è portato ad una sola lunghezza dai bianconeri e, complice anche un calendario favorevole (la Juventus dovrà fare visita ad Inter e Roma), può davvero sognare qualcosa di importante. A questo punto diventa cruciale la Prossima giornata. Nel 35° turno gli uomini di Sarri faranno visita al ‘Franchi’ ...

Juventus-Napoli 0-1 - Koulibaly al 90’ riapre la corsa scudetto : la capolista ora è a -1 (e sabato c’è l’Inter) : La squadra di Sarri allo Stadium fa la partita ma è quella di Allegri a colpire un palo con Pjanic. Poi l’incornata del senegalese allo scadere ribalta le prospettive

La volata scudetto del Napoli : le ultime avversarie degli azzurri. Il calendario completo : date - programma - orari e tv. 4 giornate decisive : Il Napoli è in piena lotta per lo scudetto. Gli azzurri hanno sconfitto la Juventus per 1-0 nello scontro diretto e si sono portati a un solo punto di distacco dai bianconeri quando mancano quattro giornate al termine del campionato: è tutto apertissimo. I ragazzi di Maurizio Sarri, dopo l’impresa di Torino, sono galvanizzati e stanno facendo sognare una città: ora bisognerà però operare il sorpasso sui Campioni d’Italia per ...

Juventus-Napoli 0-1 - Koulibaly al 90’ prova a scucire lo scudetto alla Signora : -1 : La squadra di Sarri allo Stadium fa la partita ma è quella di Allegri a colpire un palo con Pjanic. Poi l’incornata del senegalese allo scadere ribalta le prospettive

