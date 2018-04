Napoli | l' arma in più di Sarri | azzurri vincenti da calcio piazzato

Juventus Napoli - Diego Armando Maradona esulta per la sua squadra. E nella città partenopea è notte di caroselli e fuochi d'artificio : esultanza via social per la vittoria del Napoli in casa della Juventus anche per Diego Armando Maradona. L'ex pibe de oro ha postato sui suoi profili una foto del colpo di testa di Kalidou Koulibaly con il risultato della partita e la frase 'mamma mia! ForzaNapoliSempre'.Migliaia di persone sul lungomare, caroselli di auto, sirene spiegate, fuochi d'artificio. La città di Napoli è in festa per la vittoria degli azzurri all'Allianz ...

DIEGO ARMANDO MARADONA/ Ospite di Maria De Filippi : parlerà di Juventus-Napoli? (Amici 2018) : DIEGO ARMANDO MARADONA: il Pibe de Oro Ospite di Maria De Filippi ad amici. Dopo Francesco Totti un altro grande numero 10 sbarca su Canale 5, e la data non sembra casuale...(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 16:20:00 GMT)

Napoli - adesso è il momento di Milik : Mertens in difficoltà - il polacco l’arma in più in vista della Juve : Il Napoli è reduce dal pareggio nella gara di campionato contro il Milan, i punti di distacco adesso dalla Juventus sono diventati 6, il torneo però al momento non può essere considerato chiuso. Si avvicina il turno infrasettimanale, partite fondamentali con la squadra di Sarri chiamata alla gara contro l’Udinese, la squadra di Oddo è reduce da nove sconfitte consecutive ed è in crisi, la Juventus dovrà vedersela con un’altra squadra ...

Hamsik : 'Tifosi del Napoli a Milano arma in più' : Marek Hamsik , centrocampista del Napoli, parla così ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Milan: 'E' sempre bello giocare a San Siro in questo stadio spettacolare, come capita sempre ci sono tanti tifosi nostri che ci daranno una mano'.

Napoli - due feriti da arma da fuoco ricoverati in due ospedali : Un 30enne è stato ferito a colpi di arma da fuoco in via Porta San Gennaro. È stato soccorso e trasportato all'Ospedale dei Pellegrini; non è ferito gravemente. Indagano i Carabinieri della Compagnia ...

Agguato a Napoli - 20enne ferito gravemente con arma da fuoco - : Sarebbero quattro i colpi di pistola che hanno raggiunto un ragazzo che si trovava vicino alla sua abitazione nei pressi delle "Case nuove", nel capoluogo campano. Trasportato all'ospedale Loreto Mare ...

Napoli - sparatoria tra la folla : 20enne ferito da colpi d'arma da fuoco : Un ragazzo di 20 anni, M. V. J., napoletano senza precedenti penali, è stato ferito al torace da colpi di pistola poco dopo le le 11 nel centro di Napoli. L'episodio, su cui sono ancora in corso ...

Sliding doors Politano : da arma in più per lo scudetto a incubo del Napoli : Poi è arrivato il pareggio, ma la rete dell'esterno neroverde rischia di pesare tantissimo nell'economia del campionato . Da sogno di Sarri per lo scudetto, a incubo . @AleCosattini

Napoli - 15enne armato fermato davanti alla scuola da poliziotto fuori servizio : Libero dal servizio, un poliziotto che presta servizio di volante ha notato un ragazzino armato nei pressi di un istituto scolastico a Capodimonte, il volto coperto da uno scaldacollo e un cappellino ...

Napoli - smantellata fabbrica del falso - 9 arresti : 500 mila articoli sequestrati - anche Gucci e Armani : smantellata fabbrica del falso: nove arresti e 23 laboratori sequestrati. Misure restrittive eseguite a Napoli, specializzati in abbigliamento e scarpe. Sgominata una associazione a delinquere, in ...

Napoli - un'arma in più per Sarri : Milik torna contro la Roma : È un peccato ridurre uno degli spettacoli più belli a dei confini ristretti. Le tifoserie sono maturate molto negli ultimi anni, quella azzurra ha tanta voglia di sostenere la squadra senza creare ...