Napoli | la lunga notte di Capodichino | l' abbraccio dei diecimila agli eroi azzurri

Napoli - è festa grande in città : inizia una lunga notte di botto - fuochi d’artificio e caroselli [VIDEO] : Napoli, dopo l’impresa contro la Juventus è festa grande. Successo della squadra di Maurizio Sarri all’ultimo respiro, quando la partita sembrava indirizzata verso lo 0-0 stacco di testa da parte di Koulibaly che ha fissato il match sullo 0-1. Adesso la situazione si è ribaltata, dal punto di vista psicologico gli azzurri sono nettamente superiori, delirio a Napoli dopo il successo, caroselli e fuochi d’artificio. GUARDA IL VIDEO ...

Juve-Samp - Allegri : 'I ragazzi sono straordinari - sono fortunato ad allenarli. +6 sul Napoli? È ancora lunga' : Aveva chiesto una Juve arrabbiata, dopo la serata di Madrid; è stata una Juve lucida e cinica come quasi sempre accaduto in questa stagione. Massimiliano Allegri si gode il successo per 3-0 sulla ...

Serie A - Sassuolo-Napoli 1-1 : occasione sciupata dagli azzurri - la Juventus può allungare! : Clamoroso passo falso del Napoli: i partenopei pareggiano 1-1 sul campo del Sassuolo e sciupano una ghiotta occasione per mettere pressione alla Juventus, impegnata questa sera contro il Milan. I ragazzi di Sarri si sono portati a un punto di distacco dalla capolista della Serie A ma ora rischiano di essere ributtati nuovamente indietro. I padroni di casa sono andati in vantaggio al 22′: Peluso colpisce il palo di testa, Politano calcia al ...

LIVE Juventus-Atalanta - recupero Serie A in DIRETTA : bianconeri per allungare a +4 sul Napoli : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Juventus-Atalanta, recupero della 26esima giornata del campionato di calcio di Serie A. All’Allianz Stadium partita di importanza fondamentale, per la Vecchia Signora, perché in caso di vittoria potrebbe allungare a +4 sul Napoli. La gara contro i bergamaschi era originariamente in programma per il 25 febbraio, ma la violenta nevicata che ha colpito Torino aveva convinto capitani, dirigenti e ...

FOCUS AZZURRO – Napoli allunga - Allan è una certezza : Il Napoli vince con una pioggia di reti contro il Cagliari e si porta a quattro punti di vantaggi dalla Juventus. La gara è stata bella e spettacolare con gli azzurri che hanno espresso egregiamente il proprio gioco fatto di precise geometrie e di puntate veloci verso la porta avversaria. Vincere per cinque a zero […] L'articolo FOCUS AZZURRO – Napoli allunga, Allan è una certezza proviene da ultimecalcioNapoli.it.

Serie A - Cagliari-Napoli 0-5 : gli azzurri allungano in testa - +4 sulla Juventus. Gol di Mertens - Insigne e Hamsik : Il Napoli allunga in testa alla classifica della Serie A: i partenopei hanno sconfitto il Cagliari per 5-0 nel posticipo della 26^ giornata e ora hanno quattro punti di vantaggio sulla Juventus che ieri ha dovuto rinviare il proprio incontro con l’Atalanta a causa della fitta nevicata che si è abbattuta su Torino. Un successo pesantissimo per la squadra di Sarri che ha dato una scossa importante al campionato e che ha messo ulteriore ...