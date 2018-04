Napoli | Koulibaly | “crediamo nello scudetto”

Napoli vince allo Stadium - decide un gol di testa di Koulibaly al 90 : tifosi in delirio : Così ai microfoni di Premium Sport Maurizio Sarri commenta il successo del suo Napoli a Torino. 'La Juventus viene da sei scudetti e per questo rappresenta il potere 'tecnico' aggiunge è una squadra ...

Pagelle Juventus- Napoli 0-1 : Koulibaly decisivo - Dybala e Mertens sottotono - Insigne il più ispirato : Il Napoli espugna l’Allianz Stadium con un gol di Koulibaly e accorcia ad un sol punto la distanza dalla Juventus, sorpresa tra le mura amiche da un colpo di testa del difensore. Bianconeri decisamente sottotono e messi alle corde dai ragazzi di Sarri, che trovano il gol in extremis. Di seguito, le Pagelle del match tra Juventus e Napoli: JUVENTUS Buffon 6 – Si limita all’ordinaria amministrazione nelle prime fasi del match. ...

Napoli FOTO e VIDEO della festa in città. 'San Koulibaly' il web si scatena : E il difensore senegalese è il nuovo idolo dell'intero popolo napoletano con Meme e Sfottò che stanno già colorando il mondo del web. Ecco nella nostra gallery i più divertenti, qui sotto alcune ...

VIDEO Juventus- Napoli 0-1 - gli highlights della partita. Il gol di Koulibaly riapre la corsa scudetto : Il Napoli ha battuto la Juventus per 1-0 grazie alla rete di Koulibaly che al 90′ ha insaccato un grandioso colpo di testa. La sfida scudetto è stata decisa all’ultimo istante e la volata per il tricolore si è riaperta: gli azzurri ora sono soltanto a un punto di distacco dai bianconeri quando mancano quattro giornate al termine del campionato. Di seguito il VIDEO con tutti gli highlights della partita. (foto ...

