Napoli | Insigne | Per la Juve era come un finale? Tanto sono abituati a

Juventus-Napoli - frecciatina di Insigne : 'Hanno perso una finale? Sono abituati' : una delle frasi fatte più abusate nel mondo del calcio. Allenatori e giocatori ricorrono spessissimo all'espressione "come una finale" per sottolineare l'importanza di una o più partite da affrontare. Lo ha fatto anche Insigne nel post-...

Pagelle Juventus-Napoli 0-1 : Koulibaly decisivo - Dybala e Mertens sottotono - Insigne il più ispirato : Il Napoli espugna l’Allianz Stadium con un gol di Koulibaly e accorcia ad un sol punto la distanza dalla Juventus, sorpresa tra le mura amiche da un colpo di testa del difensore. Bianconeri decisamente sottotono e messi alle corde dai ragazzi di Sarri, che trovano il gol in extremis. Di seguito, le Pagelle del match tra Juventus e Napoli: JUVENTUS Buffon 6 – Si limita all’ordinaria amministrazione nelle prime fasi del match. ...

LIVE Pagelle Juventus-Napoli - Serie A in DIRETTA 0-0 : Pjanic in debito con la buona sorte - Insigne il più ispirato : buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Juventus-Napoli. Scudetto in palio nella sfida più attesa del campionato. Le due squadre si affrontano all’Allianz Stadium nella madre di tutte le partite, lo scontro tra le due squadre migliori del campionato, che si contendono il titolo nel posticipo del 34° turno della Serie A. Il pareggio a sorpresa dei bianconeri a Crotone ha riaperto i giochi al vertice, consentendo al Napoli, ...

Juve-Napoli - Zoff : 'Dybala o Insigne? Li vorrei entrambi. E l'effetto Stadium conta' : Dino Zoff , doppio ex di Juventus-Napoli , ha parlato della partita-scudetto a La Gazzetta dello Sport : ' Chi eviterei tra Dybala e Insigne? Entrambi perché sono fortissimi. Ma al tempo stesso le grandi sfide sono elettrizzanti perché in campo ci sono i migliori. Sono decisivi nella stessa ...

Napoli - Insigne : 'Ora a Torino mettendoci grinta e cuore' : 'Questa vittoria ci voleva, siamo a meno 4 dalla Juvents e ora dobbiamo andare a Torino con la testa giusta. Contro la Juventus saremo 11 contro 11, oggi abbiamo dato un grande segnale di avere frinta ...

Napoli-Udinese 1-1 | La diretta Insigne chiude in pari i primi 45' : ll Napoli si gioca le ultime cartucce nella lotta scudetto con la Juventus, distante ora 6 punti in classifica dopo il pareggio dei ragazzi di Maurizio Sarri domenica scorsa sul campo del Milan:...

Milan-Napoli - alta tensione Sarri-Biglia-Insigne : ecco cosa è successo : Milan-Napoli, alta tensione Sarri-Biglia-Insigne, si è concluso il match valido per la 32^ giornata del campionato di Serie A, 0-0 che non accontenta le due squadre che si allontanano dai rispettivi obiettivi. Al termine della partita momenti di nervosismo tra il tecnico Sarri ed il centrocampista Biglia, tutto nasca da un diverbio, intervento anche dei calciatori, tra tutti Andrè Silva. Secondo l’Arena scintille in particolare fra Biglia ...

LIVE Pagelle Milan-Napoli in DIRETTA 0-0 : Reina superbo su Bonaventura e Calhanoglu - Insigne molto attivo - difese di ferro : Buon pomeriggio e bentrovati con le Pagelle LIVE del match tra Milan e Napoli, valido per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018. La rincorsa del Napoli allo scudetto passa attraverso una vittoria a San Siro. Sarri e i suoi ragazzi sanno di giocarsi oggi, domenica 15 aprile, una delle ultime chance di tenersi in scia della Juventus prima dello scontro diretto che potrebbe davvero decidere le sorti del campionato. Ma di fronte ...

Napoli - come previsto nessun caso Insigne : lo striscione dei tifosi [FOTO] : Quando da più parti si parlava di un caso Insigne al Napoli su CalcioWeb non avevamo dato molta importanza alla reazione del calciatore contro i tifosi in occasione della gara di campionato contro il Chievo. Tutto rientrato ed in poco tempo, nelle ultime ore i tifosi del Napoli hanno esposto a Castel Volturno uno striscione: “Forza Lorenzo, tutta Napoli è con te… Scriviamo la storia… facci sognare”. nessun problema dunque ...

Insigne - striscione di pace : 'Tutta Napoli è con te' : CASTEL VOLTURNO - I tifosi del Napoli sono con Lorenzo Insigne . Dopo lo screzio fra il talento azzurro e il pubblico domenica scorsa al San Paolo, è arrivato uno striscione davanti al centro sportivo ...