Napoli | credi nello scudetto | rimonte | calendario e una città intera dalla tua parte

Napoli - Koulibaly : “crediamo nello scudetto” : “Noi abbiamo sempre creduto nello scudetto dobbiamo continuare così e crederci fino alla fine”. Koulibaly commenta così, a fine partita, la vittoria contro la Juve che ha permesso al Napoli di rifarsi sotto nella corsa scudetto. Il gol partita è del difensore: “Vincere qui era una missione praticamente impossibile – aggiunge – possiamo essere felici perché abbiamo giocato contro una squadra importante che in casa ...

Juventus-Napoli 0-1 - decide Koulibaly : 'Crediamo allo scudetto' : Roma, 23 apr. , askanews, Un colpo di testa di Koulibaly al 90 manda in Paradiso il Napoli e riapre la corsa scudetto a quattro giornate dalla fine. Il Napoli vince allo Stadium di Torino 1-0 contro ...

Careca : “Napoli - credi allo scudetto. S. Gennaro ci aiuterà” [VIDEO] : Careca spinge il Napoli verso l’obiettivo scudetto. Il successo nella 33^ giornata del campionato di Serie A contro l’Udinese ha avvicinato alla Juventus, adesso attesa per il big match del posticipo della domenica. Si tratta della partita che vale la stagione, nel frattempo Careca spinge il Napoli verso lo scudetto: “S.Gennaro ci aiuterà”. Careca: “Napoli, credi allo scudetto. S. Gennaro ci aiuterà” ...

Napoli - Careca : 'Crediamoci. Con noi anche San Gennaro' : Fine anni '80, inizio anni '90. A Napoli incantavano le giocate di Diego Armando Maradona ma ci fu anche un brasiliano a far innamorare il popolo azzurro. Antônio de Oliveira Filho, detto Careca, è ...

Milan-Napoli - l'incredibile parata di Donnarumma su Milik : Se non è un miracolo, poco ci manca. Un'incredibile parata di Donnarumma su Milik ferma il Napoli a San Siro e consente al Milan di salvare un prezioso punticino in classifica. Siamo al 92esimo, ...

Milan - Donnarumma ferma il Napoli/ Video - incredibile parata su Milik e record : più giovane a 100 gare : Milan, Donnarumma ferma il Napoli: Video incredibile parata su Milik. E record: più giovane a 100 gare. Le ultime notizie sul portiere rossonero e i complimenti di Gattuso a fine partita(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 17:40:00 GMT)

Napoli-Chievo Verona - 2-1. Incredibile quello che è successo al San Paolo. : Notizie sul tema Napoli-Chievo streaming live e diretta Tv 'A che servono i punti al Benevento' la frase di Marchegiani, scatena un putiferio Napoli-Chievo probabili formazioni: le ultime novità dal ...

Napoli - ag. Koulibaly : 'Stagione incredibile - è arrivato a grandi livelli' : Tra i migliori del mondo? Sta facendo una grandissima stagione, è chiaro, è fuori dubbio che sia arrivato a grandissimi livelli '. SUL DUELLO Napoli-JUVE - 'La Juve può perdere altri punti perché ha ...

Napoli - Allan : “crediamo nello scudetto” : “Abbiamo fatto un ottimo campionato, ora siamo tornati a meno due dalla Juventus e dobbiamo lavorare al meglio per fare l’ultima parte della stagione alla grande”. Lo ha detto il centrocampista del Napoli Allan, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli. “Se Sarri andra’ fino al Palazzo a prendere il potere – spiega il brasiliano – noi dobbiamo andargli dietro. Speriamo di avere sempre i tifosi con noi a ...

Maldini : 'Milan - credici. Il Napoli non deve mollare' : Sono vincente nel mondo del calcio, ma con la Nazionale non ho raggiunto grandi traguardi se non una finale mondiale". Maldini ha poi ricordato anche il capitano della Fiorentina Davide Astori, come ...

Napoli - l’incredibile risposta di Sarri ad una giornalista : “se bella ma…” [VIDEO] : Sarri in conferenza stampa fa discutere con una battuta su una giornalista. Nella gara di ieri il Napoli non è andato oltre il pareggio nella gara di campionato contro l’Inter, subito il sorpasso dalla Juventus. “Sei una donna, sei carina e non ti mando a fare in culo per questi due motivi”. Sarri in conferenza stampa ha sbroccato, la frase dell’allanatore del Napoli ha fatto discutere. Il tecnico ieri ha reagito male ...

Neve a Napoli - cartoline social e foto incredibili : Vedi la Neve a Napoli, poi... scatta una foto. Ieri è toccato a Roma, oggi, come da previsioni meteo, il maltempo si è riversato sul Sud, con la città partenopea che si è risvegliatasi sotto la Neve. ...

Maltempo - il Burian sferza l’Italia : GELO incredibile al Nord - tanta NEVE al Centro fino a ROMA e Napoli. Ai margini il Sud : 1/22 La NEVE nel Centro di ROMA ...

Incredibile ma vero : il Napoli fa costruire una “stanza fumatori” per Sarri nello spogliatoio di Lipsia : Maurizio Sarri è un fumatore incallito e questo è ben noto, ma ciò che è accaduto in vista della trasferta del Napoli a Lipsia non ce lo saremmo mai aspettati. Il club tedesco, su richiesta del Napoli che ha anche pagato le spese, ha costruito un muro in cartongesso in modo da creare una piccola “stanza fumatori” all’interno degli spogliatoi dello stadio dove si affronteranno le due squadre giovedì. Senza sensori di fumo nè ...