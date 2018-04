Napoli | bel calcio e personalità | così si vince lo scudetto | merito del maestro Sarri

calcioweb.eu

(Di lunedì 23 aprile 2018) Blitz delnella gara di campionato contro la Juventus, importante successo della squadra di Mauriziograzie alla rete di Koulibaly nel finale, adesso il vantaggio psicologico è tutto per gli azzurri. Il calendario sorride infatti alma non solo la Juventus è nervosa ed in grossa difficoltà, Allegri sbaglia tutto ed il contraccolpo dell’eliminazione in Champions League e di questa sconfitta contro ilpuò fare la differenza in senso negativo per la corsa. La squadra digioca unbellissimo, di gran lunga il migliore in Italia e vicino al livello delle big in Europa ed in più è una squadra di grossacome dimostrato anche nella gara di oggi. Ilè del, sempre più leader di questa squadra. LEGGI ANCHE –> Juventus-, succede tutto nel finale: Insigne scatenato, tifosi ‘impazziti’ e l’abbraccio ...