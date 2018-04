Musica in Lutto | a Stoccolma in migliaia per Avicii | dj di Levels e Wake me up

“Che tragedia”. Musica di nuovo in lutto per la morte della star - a soli 36 anni. A dare l’annuncio della sua scomparsa - accorati - gli altri membri della band : Una notizia che ha sconvolto il mondo della Musica, una morte orribile arrivata a soli 36 anni e dietro la quale ora stanno indagando gli investigatori, ancora dubbiosi sulle reali circostanza dell’accaduto. Un volo incredibile, giù da un balcone, poi lo schianto violento al suo che non ha lasciato scampo. Inutile l’arrivo dei soccorritori, allertati prontamente dai testimoni che si sono trovati di fronte l’agghiacciante ...

“È morto”. Lutto nel mondo della Musica. Con il suo stile inconfondibile ha portato l’Italia ovunque - fan e colleghi piangono la sua scomparsa improvvisa : “Sei stato un pioniere e un genio assoluto… addio” : Il mondo della musica elettronica è in Lutto per la tragica e improvvisa scomparsa di un pioniere. Il suo era un nome molto noto agli appassionati del genere. È stato infatti uno dei più importanti produttori del settore, pioniere di generi come l’hard trance e l’hardstyle. Molto conosciuto in Olanda, Belgio, Germania, Svizzera e Francia, dove aveva partecipato a numerose serate. Nella sua carriera ha inoltre lavorato con ...

“È morto”. Lutto nel mondo della Musica. Con il suo stile inconfondibile ha portato l’Italia nel mondo - fan e colleghi piangono la sua scomparsa improvvisa : “Sei stato un pioniere e un genio assoluto… addio” : Il mondo della musica elettronica è in Lutto per la tragica e improvvisa scomparsa di un pioniere. Il suo era un nome molto noto agli appassionati del genere. È stato infatti uno dei più importanti produttori del settore, pioniere di generi come l’hard trance e l’hardstyle. Molto conosciuto in Olanda, Belgio, Germania, Svizzera e Francia, dove aveva partecipato a numerose serate. Nella sua carriera ha inoltre lavorato con ...

“Ciao maestro”. Musica italiana in lutto. La notizia ha fatto subito il giro d’Italia. Il cordoglio di Fiorello : “Eri un grande” : Chitarrista dal tocco inconfondibile. Così come il suo ciuffo, un segno di riconoscimento che l’ha accompagnato per tutta la vita. È morto a Roma all’età di 75 anni. A darne notizia lo storico manager Pasquale Mammaro. La notizia si è diffusa nel giro di poche ore. cordoglio in tutto il mondo della Musica che, per anni, lo ha visto grande protagonista. Enricio Ciacci era nato a Tivoli 75 anni fa, compositore di colonne sonore, ...

Lutto nel mondo della Musica. Tutti scioccati per la sua prematura scomparsa. “Non posso credere che sia successo davvero” - il cordoglio di amici e colleghi che non erano pronti a questa notizia terribile : “Non aveva paura, era pronto. Era preparato a ciò che l’attendeva, era pronto a raggiungere la casa del Signore”, con queste parole è stata annunciata la sua morte. A parlare con The Daily News della morte del noto cantante scomparso a soli 46 anni è il producer Alvin Toney. Craig Mack, nota star del rap che ha raggiunto l’apice del successo negli anni ’90, è morto a 46 anni lunedì 12 marzo 2018 per un attacco di cuore. Portato al successo ...

Lutto nel mondo della Musica. Tutti scioccati per la sua prematura scomparsa. “Non posso credere che sia successo davvero” - il cordoglio di amici e colleghi che non erano pronti a questa notizia terribile : “Non aveva paura, era pronto. Era preparato a ciò che l’attendeva, era pronto a raggiungere la casa del Signore”, con queste parole è stata annunciata la sua morte. A parlare con The Daily News della morte del noto cantante scomparso a soli 46 anni è il producer Alvin Toney. Craig Mack, nota star del rap che ha raggiunto l’apice del successo negli anni ’90, è morto a 46 anni lunedì 12 marzo 2018 per un attacco di cuore. Portato al successo ...