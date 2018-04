Muore travolto in corsa buoi | inchiesta

Anziano Muore travolto alla corsa dei buoi di Chieuti - Ass. animalista : “Sono situazioni di pericolo che si ripetono da anni” : “Siamo stati purtroppo facili profeti nel prevedere che la corsa dei buoi di Chieuti sarebbe finita in tragedia, e così, dopo la morte del bue stremato durante le prove, è toccato alla vittima umana“: lo spiega in una nota Francesco Fortinguerra, portavoce della campagna contro la corsa promossa da Comitato Europeo Difesa Animali onlus. Ieri, a Chieuti, durante la “Cavalcata dei buoi”, un uomo di 78 anni è stato travolto ...

Tragedia in Calabria - 28enne Muore travolto da un furgone Video : Poche ore fa in #Calabria si è consumata una terribile Tragedia [Video]. Un giovane ragazzo di 28 anni è stato travolto e ucciso da un furgone. Sempre in Calabria un altro uomo è stato travolto da un'autovettura in corsa dopo essere sceso da un veicolo rubato. Calabria: muore giovane ragazzo travolto da un furgone Un ragazzo di soli 28 anni, di cui al momento conosciamo solo le iniziali del suo nome F. P., è stato travolto e ucciso da un furgone ...

Bimbo di 4 anni Muore travolto dalla madre alla guida di un suv in retromarcia a Brescia : L'incubo di tutti i genitori nei primi anni di vita dei loro bambini: fare loro del male con una manovra dell'auto. A Brescia è morto un bambino di quattro anni investito dall'auto guidata dalla madre.

San Fiorano - Muore imprenditore travolto da trattore : Lodi, 19 aprile 2018 - Investito dal trattore che lui stesso stava conducendo, ha perso la vita oggi pomeriggio Domenico Antonelli , 59 anni, titolare dell'omonima azienda agricola di San Fiorano , ...

Gemona del Friuli. Tragedia nella notte : ragazzo di 19 anni Muore travolto dal treno : La Tragedia nella notte fra domenica 15 e lunedì 16 aprile, lungo la linea Venezia-Tarvisio a bordo di un Euronight su cui c’erano numerosi viaggiatori. Il convoglio è ripartito quasi alle 6 del mattino.Continua a leggere

Perde il controllo del trattore e viene travolto : Muore pensionato fasanese : PEZZE DI GRECO - Tragedia nel centro abitato di Pezze di Greco. Un pensionato della frazione - Giovanni De Mola, 87 anni - è deceduto nella tarda serata di ieri , mercoledì 11 aprile, presso l'...

Ladispoli - 26enne Muore travolto dal treno : Tragedia la notte scorsa a Ladispoli, dove un giovane di 26 anni è morto dopo esser stato travolto da un treno Intercity proveniente da Pisa. L’incidente è avvenuto in stazione intorno alle 20. Il giovane, un ragazzo indiano che si trovava insieme a due amici, ha attraversato i binari invece di prendere il sottopassaggio, proprio nel momento in cui il treno stava giungendo in stazione per far salire i passeggeri.Il giovane è stato travolto ed ...