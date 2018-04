MotoGP - Mondiale 2018 : una classifica equilibrata…solo in apparenza. Marc Marquez può scappare via : Il terzo round del Mondiale 2018 di MotoGP è andato in archivio ed il risultato non è affatto inaspettato. Ad Austin (Stati Uniti) doveva essere Marc Marquez a fare la voce grossa e così è stato: sesto successo in altrettanti appuntamenti disputati su questo circuito a suggello di una superiorità che conferma il nickname di “Capitan America”. Dal 2013 al 2018, Marquez ha saputo solo vincere e l’esito della corsa di ieri, ad ...

MotoGP - GP Austin : vince Marquez - 2° Vinales - 3° Iannone. 4° Rossi. Dovizioso in testa al mondiale : Austin, trionfo di Marquez: le prime 10 posizioni 1 M. Marquez 41:52.002 2 M. VI'ALES 3.560 3 A. IANNONE 6.704 4 V. ROSSI 9.587 5 A. Dovizioso 13.570 6 J. ZARCO 14.231 7 D. PEDROSA 18.201 8 T. RABAT ...

Classifica Mondiale MotoGP 2018 : Andrea Dovizioso in testa - +1 su Marc Marquez. Valentino Rossi attardato : Andrea Dovizioso si conferma in testa alla Classifica del Mondiale MotoGP 2018 al termine del GP delle Americhe. Il forlivese della Ducati, quinto ad Austin, conserva un punto di vantaggio su Marc Marquez che ha dominato sul circuito texano. Maverick Vinales insegue a cinque punti, Valentino Rossi è invece attardato di 17 lunghezze. Classifica Mondiale MotoGP 2018: # PILOTA PUNTI 1. Andrea Dovizioso 46 2. Marc ...

MotoGP - Marc Marquez non parla di Valentino Rossi : “Ad Austin siamo forti - la moto è positiva e il Mondiale è lungo” : Marc Marquez è pronto per tornare in pista dopo i noti fatti di Termas de Rio Hondo e il tanto chiacchierato speronamento ai danni di Valentino Rossi. Il Campione del Mondo va avanti per la sua strada ed è carico per il GP delle Americhe: ad Austin ha vinto nelle ultime cinque occasioni e vuole allungare la sua striscia di successi. L’iberico fa un punto della situazione alla vigilia del weekend ma senza parlare dell’episodio con il ...

MotoGP - Mondiale 2018 : tra i due litiganti…gode Andrea Dovizioso. Il forlivese guadagna terreno e supera lo scoglio argentino : Tra i due litiganti, il terzo gode. E’ il caso di Andrea Dovizioso, dopo il sesto posto ottenuto nel GP d’Argentina 2018, seconda prova del Mondiale di MotoGP. Il centauro italiano, in sella alla sua Ducati, ha sofferto davvero tanto, nel corso della gara sudamericana, le difficoltà di percorrenza in curva della propria moto e su un asfalto umido, tendente all’asciutto, il feeling con l’avantreno era decisamente sotto il ...

MotoGP - Argentina 2018. Marquez : 'Il Mondiale sarà molto aperto' : Il sei volte campione del mondo spagnolo finora ha assicurato alla Honda tutte le pole nella breve storia a Rio Hondo , 4 su 4, . Marquez: "Abbiamo iniziato la stagione con una grande gara conclusa ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : Marc Marquez resta favorito per il Mondiale. Ma con questo Dovizioso non potrà permettersi passi falsi : “Dopo l’eccitazione della prima gara, è il momento di essere calmi, concentrati e lavorare duro per essere ancora più veloci. Penso che questo campionato sia molto aperto, con molti forti rivali che possono lottare per la vittoria ogni domenica. Al momento tutto sembra molto uguale: vedremo nel corso della stagione chi è in grado di migliorare e di rimanere costantemente in prima linea”. Con queste parole Marc Marquez ha parlato ai ...

MotoGP - GP Argentina 2018 – Marc Marquez : “La pista mi piace - stagione iniziata alla grande. Sarà un Mondiale aperto” : Marc Marquez è pronto per tornare in pista. Nel weekend si correrà il GP di Argentina, seconda prova del Mondiale MotoGP 2018. Lo spagnolo è reduce dal secondo posto in Qatar dopo aver perso la battaglia con Andrea Dovizioso ed è desideroso di riscattarsi. Il Campione del Mondo punta alla vittoria sul circuito delle Terme di Rio Hondo e alla vigilia è parso davvero molto carico: “Abbiamo iniziato l’anno con una grande gara e un bel ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : Jorge Lorenzo - è già ultima spiaggia? Il Mondiale rischia di sfuggire via. E il confronto con Dovizioso… : Parlare di ultima spiaggia, dopo appena una gara, potrebbe sembrare ardito, quasi provocatorio, ma forse per Jorge Lorenzo non è così. Lo spagnolo, uscito di scena nel primo round del Mondiale 2018 di MotoGP, per un problema tecnico sulla sua Ducati a Losail (Qatar), è già ad un bivio ed il prossimo appuntamento in Argentina, sul circuito di Termas de Rio Hondo, potrebbe essere decisivo. E’ nervoso Jorge, non percepisce forse grande ...