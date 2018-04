MotoGp | Americhe | la delusione di Rossi

Video MotoGp/ Highlights Gp Americhe 2018 (Austin) e classifica piloti : Video MotoGp, Highlights Gp Americhe 2018 ad Austin: la vittoria di Marc Marquez su Vinales e Iannone. Tre italiani nei primi cinque, Andrea Dovizioso in testa alla classifica piloti(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 03:15:00 GMT)

MotoGp; GP Americhe 2018 : Marc Marquez infila la sesta ad Austin. Valentino Rossi e Andrea Dovizioso ai piedi del podio. Risultato e classifica : Il Gran Premio delle Americhe della MotoGP 2018 va, non a sorpresa, a Marc Marquez (Honda). Il campione del mondo in carica, infatti, centra il sesto successo sul COTA – Circuit of the Americas in altrettante apparizioni nella classe regina e si rilancia dopo le polemiche di Termas de Rio Hondo. Lo spagnolo ha condotto la gara senza problemi sin dall’avvio. Il numero 93 ha iniziato a fare il suo ritmo e ha letteralmente preso il ...

LIVE MotoGp - GP Americhe 2018 in DIRETTA : gara. Marquez imbattibile - 4° Rossi - 5° Dovizioso : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP delle Americhe, terza prova del Mondiale 2018 di MotoGP : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si parte alle ore 21.00. Buon divertimento!

MotoGp - GP Americhe 2018 : come vedere la gara? Le differite e le repliche su TV8 e Sky : Lo stesso palinsesto è disponibile anche in streaming su Sky Go. Non saranno disponibili delle repliche in chiaro su TV8.

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio delle Americhe di MotoGp : Il pilota spagnolo Marc Marquez ha vinto il Gran Premio delle Americhe di MotoGP, terza gara del Motomondiale 2018. Sul circuito delle Americhe di Austin, in Texas, Marquez ha concluso in prima posizione con ampio margine sul secondo, lo spagnolo della The post Marc Marquez ha vinto il Gran Premio delle Americhe di MotoGP appeared first on Il Post.

CLASSIFICA MotoGp / Il Mondiale Piloti : Dovizioso torna in testa! Sale anche Rossi (Gp Americhe 2018 - Austin) : CLASSIFICA MOTOGP, il Mondiale Piloti dopo il Gp Americhe 2018 ad Austin: vince Marc Marquez, ma in testa c'è Andrea Dovizioso con un punto sullo spagnolo, Valentino Rossi è settimo(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 21:35:00 GMT)

MotoGp - Si spengono i semafori ad Austin : Marquez recupera subito posizioni - ecco la partenza del Gp delle Americhe [VIDEO] : Statisticamente la pole rimane comunque del campione del mondo in carica che adesso cercherà sicuramente di trionfare ancora una volta su questo circuito che tanto ama e dove domina da anni. Andrea ...

MotoGp - GP Americhe 2018 : ordine di arrivo e classifica. Marc Marquez vince ad Austin - podio Iannone - Valentino Rossi quarto - Dovizioso quinto : Marc Marquez ha vinto il GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Honda ha letteralmente dominato la gara sul circuito di Austin, conquistando il sesto successo consecutivo su questo tracciato. L’iberico è stato letteralmente imprendibile per tutti gli avversari. Maverick Vinales si è dovuto accontentare della seconda posizione precedendo Andrea Iannone che ha così conquistato un podio prezioso. Valentino ...

MotoGp - GP Americhe 2018 : ordine di arrivo e classifica : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL GP DELLE Americhe Il GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP, è stato estremamente appassionante e avvincente. Non sono mancate le emozioni sul circuito di Austin. Di seguito l'ordine di arrivo e la classifica finale della gara. GP Americhe 2018: classifica FINALE E ordine DI arrivo

MotoGp - GP Americhe 2018 : come vedere la gara? Le differite e le repliche su TV8 e Sky : Vi siete persi la gara del GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP? Non siete riusciti a seguire in diretta lo spettacolo di Austin e volete gustarvi la gara nel corso della serata o magari domani in tutta calma? Nessun problema: Sky Sport MotoGP trasmetterà delle repliche della gara così potreste vedervi istante per istante quanto successo sul tracciato del Texas. La battaglia tra Valentino Rossi e Marc Marquez, Andrea Dovizioso

