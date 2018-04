Motocross - GP Russia 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana : Il GP di Russia sarà il sesto appuntamento del Mondiale Motocross 2018. Dopo un quarto delle gare in programma, in MXGP Jeffrey Herlings sta prendendo il largo in classifica. Antonio Cairoli non può più permettersi passi falsi e ad Orlyonok deve necessariamente rosicchiare punti al suo avversario, impresa tutt’altro che facile. In MX2, invece, Jorge Prado ha riaperto la sfida contro il campione in carica Pauls Jonass. Sarà una due giorni ...