Pakistan : Morta Asima - la giovane cristiana arsa viva

È Morta Asima - la giovane cristiana arsa viva in Pakistan perché non voleva convertirsi all'Islam : Asima Yaqoob, la giovane cristiana di 24 anni arsa viva in Pakistan dal fidanzato per essersi rifiutata di convertirsi all'Islam per sposarlo, è morta nell'Ospedale Mayo di Lahore, in Punjab.Il decesso, hanno indicato fonti sanitarie, è avvenuto per la gravità delle ustioni riportate su gran parte del corpo. Il responsabile del gesto, Rizwan Juggar, ha confessato ed è stato arrestato ieri. Asima, pachistana e ...