huffingtonpost

: 'Morirò anche io per la mia storia d'amore con un ragazzo italiano. La storia di Sana è la mia' - HuffPostItalia : 'Morirò anche io per la mia storia d'amore con un ragazzo italiano. La storia di Sana è la mia' - ClemensMarella : RT @HuffPostItalia: 'Morirò anche io per la mia storia d'amore con un ragazzo italiano. La storia di Sana è la mia' - margheritini : RT @HuffPostItalia: 'Morirò anche io per la mia storia d'amore con un ragazzo italiano. La storia di Sana è la mia' -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Uccisa perché voleva voleva sposare un giovanedi origine pachistana, rifiutando lo sposo scelto per lei dalla famiglia, in Pakistan: è questa ladi Sana Cheema, venticinquenne pachistana che viveva da sempre a Brescia. A distanza di qualche giorno dal terribile accaduto, dalle pagine de La Stampa arriva la testimonianza anonima di un'altra giovane pachistana, S.F., che nutre timori nei riguardi di un futuro che potrebbe rivelarsi troppo simile a quello di Sana.Lo so, moriròio ... Pensando a lei, non posso non riflettere su di me. Alle frustrazioni che vivo da qualche anno, alle bugie che invento per mimetizzare la mia parte italiana che si è tradottacon la miad'con un. Vivo ormai una doppia vita e identità, lacerante e psicologicamente devastante.Queste le parole della 23enne, che ha ...