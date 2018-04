ilmessaggero

: Montecitorio, bambino si sente male: soccorso da due deputati - thexeon : Montecitorio, bambino si sente male: soccorso da due deputati - LiborioLibo : Basta poco per fare felice un bambino... Grazie #filipporoma #leIene #paolapodestá #parlamentoitaliano… - AnnapurnaRoby : @Pensierorumoros @serracchiani @PaoloGentiloni @Montecitorio Sarà per questo che ogni 10 minuti muore un bambino pe… -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Piccolo malore alla Camera per un giovane studente arrivato con la sua scolaresca da Altomonte, in Calabria, per visitare Palazzo. Complice il gran caldo, la partenza all'alba e il pranzo ...